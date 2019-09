El Fuenlabrada solicita oficialmente el aplazamiento del partido ante el Zaragoza

El Fuenlabrada ha presentado este martes en la Real Federación Española de Fútbol una solicitud para que el partido que este miércoles, 18 de septiembre, que le mide al Real Zaragoza en el estadio Fernando Torres a las 19.00 sea aplazado por motivos médicos. Según explica el club madrileño, "la plantilla se ha visto afectada por una gastroenteritis aguda y hay menos de once jugadores del primer equipo disponibles. Dicha solicitud se acompaña por los informes médicos pertinentes de todos los afectados y se señala el riesgo de que en próximas horas la situación empeore", anuncia el club en un comunicado oficial de prensa.

Ahora será la Liga de Fútbol Profesional (LFP), a instancias del comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la que determine si atiende o no la solicitud del Fuenlabrada y aplaza el encuentro programado para este miércoles a las 19.00 entre el Fuenlabrada y el Real Zaragoza.

"Me gustaría que se aplazara este partido porque esta mañana en el campo de entrenamiento eran menos de once jugadores. Y varios de ellos con matices para afrontar el último entrenamiento previo a un partido tan importante. Es desagradable para nosotros, también para el rival. Pero hay que afrontar la situación. Es una cuestión de salud, de cuántos jugadores disponemos", ha dicho esta misma mañana al respecto Mere Hermoso, el entrenador del Fuenlabrada.

"Estamos preocupados por cómo podemos afrontar el partido de mañana. Hoy no hemos podido realizar el entrenamiento con once jugadores del primer equipo para preparar el partido debido a una gastroenteritis aguda. Desconocemos el origen, se está estudiando si se trata de un virus o no", ha agregado el preparador del conjunto madrileño.