"Soro está vivo, me interesa rescatarlo y darle ahora el protagonismo que posee"

En la rueda de prensa de Víctor Fernández de este viernes, la habitual previa a un partido de liga, hubo un espacio específico dedicado a Alberto Soro. Algo normal, inevitable, después de ver, con sorpresa, que el joven mediapunta ejeano -con raíces taustanas- no participó ni un solo segundo en los dos últimos partidos de liga, frente al Elche y el Alcorcón. Ni fue titular, como parecía su rol durante la pretemporada y al inicio de la liga, ni entró después en el turno de sustituciones.

Al entrenador se le esgrimió este hecho y, con cierta sorna y buen talante, respondió asÍ: "Pues si queréis que vuelva, Soro tendrá que volver este domingo... (risas). Soro es, para mí, un jugador importante. Juega la mayoría de las veces. Pero le ha tocado ahora no participar durante dos partidos seguidos. Y va a tener ahora la oportunidad de volver, en estos 3 choques seguidos que tenemos en solo 6 días. Seguro que va a jugar alguno de ellos", adelantó Víctor.

Fernández cogió el hilo del cincovillés y le dio varias vueltas más al ovillo para que nadie se quede con dudas sobre el papel que va a representar Soro en lo sucesivo. "Es un jugador que no me interesa perder. Ahora me interesa ya rescatarlo y darle el protagonismo que tiene dentro del grupo, el que posee dentro de lo que debe ser este Real Zaragoza. Jugó muy bien el primer día en casa contra el Tenerife. Después, no le salieron bien las cosas en Ponferrada. Y, en los dos últimos días, no lo he necesitado", rememoró con datos que elevaban la figura de Soro a un rango de alta relevancia.

NOTICIAS RELACIONADAS Pombo es el 'fichaje' imprevisto para el ataque y Víctor Fernández lo asume

"Que no haya jugado en los dos últimos días no quiere decir que no vaya a jugar nunca. En cualquier momento puede entrar porque tiene una gran cualidad: nunca se rinde, trabaja como el que más. Es muy voluntarioso y disciplinado. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás", prosiguió Víctor Fernández en el apoyo oral a Soro en lo que parecen ser las horas previas al regreso a la titularidad del joven canterano, que fue traspasado al Real Madrid en julio y juega cedido por los merengues este año en el Real Zaragoza, en una repetición de lo que fue en su día el caso Vallejo.

Y, como colofón, Víctor Fernández dejó una de sus frases sonoras, a modo de titular, para que ese asunto se comprenda sin resquicio a dudas o devaneos de cabeza por parte de nadie: "Soro está vivo", concluyó el técnico.