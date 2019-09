Vigaray salta al primer plano de la categoría en menos de un mes

Carlos Vigaray, lateral derecho del Real Zaragoza y uno de los fichajes específicos de este verano de 2019 a instancias de Víctor Fernández para rearmar el equipo con opciones de estar en la zona alta de la clasificación, ya está en lo más álgido del candelero de la Segunda División cuando aún no se ha cumplido el primer mes de competición. El zaguero madrileño, de 24 años, procedente del Alavés y con matriz en el Getafe (siempre en Primera División hasta ahora), está siendo una de las piezas clave del cuadro zaragocista en el excelente comienzo liguero, que tiene al equipo 2º clasificado y bajo la lupa positiva de los analistas de la categoría de plata del fútbol español.

El carrilero diestro, tras anotar el 0-3 en Alcorcón este domingo como colofón a un nuevo partido de alto rango a título individual, ha sido ha sido incluido por la Liga de fútbol profesional como candidato a MVP de la 4ª jornada del torneo, resolución que se toma por votación abierta al término de cada capítulo liguero. Vigaray competirá en este ya tradicional concurso con Nino, delantero del Elche; Christian Stuani, autor de un triplete goleador con el Girona; Hugo Fraile, otro delantero, en este caso del Fuenlabrada; y con el mediapunta Adrián Embarba, del Rayo Vallecano. Todos futbolistas de ataque, excepto el defensor zaragocista.

Los primeros partidos de Vigaray con la camiseta blanquilla han sido de notable y sobresaliente. Firme y potente atrás, con un enorme despliegue físico y recorrido por su banda en ataque, incansable en su ir y venir. Y, como corolario, un golazo de bandera en Alcorcón para poner la guinda a una tarde feliz de todo el equipo en Santo Domingo.

No es lo habitual que, en un partido que se gana 0-2, con todo decidido ya en el minuto 90 y en estado de cierta contemporización, un lateral decida hacer una carrera de 80 metros para acabar marcando un golazo espectacular en jugada colectiva de toque y precisión. Y eso es lo que hizo, precisamente, Vigaray en campo alcorconense. Algo de enorme mérito. "El equipo es ambicioso. En la jugada del gol, tanto yo, como Rapha (Dwamena), Sinjhi (Kagawa) y Eguaras... salimos a la contra, con pases precisos, y fuimos capaces de materializar ese tanto para matar ahí el partido. Creo que debemos estar todos muy contentos con el equipo", comentó con cierto aire de modestia el autor final de tan bella obra.

Vigaray, que lleva varios años en la penumbra de equipos medios de Primera, sin ser casi nunca titular en ellos, ha logrado visibilidad rápidamente con el '2' del Real Zaragoza a la espalda. Justamente lo que él pretendía al dar el paso -atrás- de fichar por un club de Segunda en el que ser y sentirse importante (así lo declaró en su entrevista de presentación en HERALDO DE ARAGÓN desde Boltaña, en julio). En concreto, está epatando a todo el mundo su poderío físico, su fuelle permanente, su implicación en todas las facetas del juego desde un puesto tan singular como el de lateral.

"Una de mis cualidades es el físico. En cuanto puedo me voy arriba. Y en Alcorcón, este domingo se dio el gol porque el rival estaba muy lanzado y nos dejó espacios. Con nuestra gente rápida de arriba los pillamos. Yo salí con fuerza desde atrás del todo, me vi bien y me plante delante del portero. Solo faltaba definir, y lo hice", comentó el de Getafe.

Para Carlos Vigaray, marcar este gol en Alcorcón fue como hacerlo en casa. El estadio amarillo está a escasos kilómetros de su hogar, se trata de su territorio natural desde niño. "En la grada estaba toda mi familia. También los amigos de Madrid. Estaba toda la gente que me apoya siempre, en el día a día. A ellos les dedico este gol tan especial", subrayó

Entre los veteranos del vestuario y, sobre todo, en el grupo de nuevos fichajes, ha germinado la sensación de que existe materia prima y buena mezcla para poder lograr, por fin, que el Real Zaragoza se convierta este año en uno de los favoritos para el ascenso. Algo que, en los seis años anteriores, difícilmente se vivió en la plaza. Vigaray no se esconde a la hora de hacer esa valoración: "Hemos formado un gran equipo. Y creo que vamos a estar ahí arriba en la tabla peleando todo el año. Tenemos los pies en el suelo y sabemos que habrá momentos duros. Pero vamos a estar todos juntos. Nuestra afición se merece todo", concluyó tras el éxito en Alcorcón que lo ha elevado al primer plano de la crítica, en positivo, de todos los jugadores de Segunda División.