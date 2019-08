El Real Zaragoza se busca ante el Elche

Continúa el Zaragoza en su proceso introspectivo. No es ombliguismo. Eso, afortunadamente, pertenece al pretérito, cuando pensó que la Segunda debía adaptarse al Zaragoza, y no viceversa. La realidad ya hace demasiado tiempo que le enseñó que lo cierto era lo contrario. Se busca a sí mismo el conjunto aragonés, decía. Persigue una identidad con la que edificar un proyecto en el que solo cabe escapar de la Segunda División y regresar a la Primera, espejo en el que siempre se miró. Ahora se escruta en Segunda en estas semanas finales de agosto en las que antaño se perfilaban los equipos y ahora ya se ventilan puntos. No es cuestión de narcisismo, pero el Zaragoza se mira y se encuentra guapo. Frunce el ceño porque se le escaparon un par de puntos en Ponferrada, puntos de los que espera no acordarse en el recuento final; pero su rostro desde luego es presentable. Las cosas de verse reflejado en las aguas claras actuales. Los tiempos de las aguas turbias ya quedaron muy atrás. Ha llovido desde 2014...

Quizá de la parrafada anterior lo esencial resida en que el Zaragoza se atreve a mirarse a sí mismo. Más aún, quiere mirarse. Mirarse y verse chulo, atrevido. Así, sin complejos, abierto, buscará este viernes la victoria. Igual que ante el Tenerife en casa. Igual que ante la Ponferradina fuera (hasta que echó marcha atrás). El paréntesis procede. Víctor siempre arriesgó. Unas veces le salió bien y ganó la Recopa. Otras veces le fue peor y por dos veces fue destituido en el Zaragoza; pero siempre arriesgó. Desde luego, para lograr el objetivo que todos anhelamos, hay que arriesgar. Así lo entiende él y así lo expresa en el campo. La constancia y la regularidad también resultan esenciales en toda ecuación liguera. La película de la Recopa, huelga decirlo, era bien distinta. Pero Víctor siempre se expresó a través del fútbol alegre. Y ese fútbol alegre es en el que debe encontrar el Zaragoza para cantar victoria. Igual hoy que en la clausura del ejercicio liguero.

El técnico zaragozano ha analizado el partido del pasado domingo ante la Ponferradina y ha reiterado que el de mañana será un encuentro "totalmente diferente".

Propuesta y réplica

Queriendo la pelota, proponiendo, e incluso replicando, se impuso con autoridad a un notable Tenerife. Volvió a querer la pelota a domicilio en Ponferrada y la pifió cuando le regaló el balón a la Ponferradina. Este Zaragoza, como todos los equipos de Víctor, tiene el balón como herramienta básica. Nada es sin el esférico. Por eso no lo puede volver a donar. Balón y más balón. Balón para atacar, balón para defender. Ahí radica la búsqueda. La de hoy ante el Elche, y la de todos los días. Si encuentra la pelota, el Zaragoza se encontrará a sí mismo. En caso contrario, solo quedará rezar y abrazar la estampita... de Cristian.

Respecto al Zaragoza guapo que tomó ventaja en Ponferrada, Víctor hará pocas modificaciones. Él también sabe que el once inicial es el bueno. Peor fueron los cambios... Pero ese once funcionó. Quizá en casa aparezca Soro, aunque no necesariamente de salida. Atrás, Atienza y Grippo en el centro, con Vigaray y Nieto en los costados. En el medio, Javi Ros e Igbekeme, con Guti de todocampista. Más adelantados, el japonés Kagawa y Luis Suárez, con Dwamena como referencia ofensiva. Soro, reitero, tendrá un sitio, aunque su velocidad también podría romper el partido cuando las manecillas del reloj comiencen a asfixiar al Elche de Pacheta, un clásico de Segunda frente a un Real Zaragoza que quiere dejar de serlo. De Segunda, me refiero... Si se encuentra, este mismo año lo logrará. Desde luego, a fe que se está buscando...