Víctor Fernández: "Era necesario comenzar bien"

Bien está lo que bien acaba... Pero también conviene arrancar bien. Este sábado lo recordó Víctor Fernández nada más sentarse en la sala de prensa una vez atrapados los primeros tres puntos del curso. "Era necesario comenzar bien, ganando y sin encajar. Y lo hemos conseguido", apuntó el técnico zaragocista, que además reconoció la entidad del adversario del primer careo liguero. "Hay que considerar el valor del rival. El Tenerife no es un cualquiera. Tiene un centro del campo fantástico para mover la pelota", subrayó Fernández.

Víctor también consideró el enorme esfuerzo energético desarrollado por los dos equipos. "Hacía mucho calor. Yo también estoy asfixiado. Me ha sorprendido el ritmo de los dos equipos. Me voy muy satisfecho. Hemos ganado a un rival con una gran propuesta futbolística. El Tenerife será un equipo puntero, sin ninguna duda", continuó.

El técnico también se introdujo en la estructura interna del partido. "Hay que ser más consistentes y sólidos, porque tenemos momentos de brillantez. Vamos a jugar bien al fútbol. Cuando no nos llegue la brillantez, tenemos que ser sólidos. A rachas, he visto un buen Zaragoza. Pero la actitud y el compromiso lo hemos mantenido siempre", dijo.

López Garay

Al entrenador del Tenerife, López Garay, no le gustó el resultado, pero su equipo no le desagradó. "Cuando en un campo y ante un rival como este tienes cinco llegadas muy claras y ves al rival tambaleándose, tienes que tumbarlo... Hemos jugado bien, pero no marcamos goles. Además, el primer gol que encajamos es evitable", se lamentó.

"Por momentos, fuimos superiores ante un gran equipo, como sin ninguna duda es el Real Zaragoza. Hay que valorarlo, jugando en un estadio como este. Las aficiones ganan partidos. La Romareda aprieta mucho", concluyó López Garay.

Destacado Calurosa bienvenida al Real Zaragoza en La Romareda