A Pombo se le ha acabado la cuerda, como a Verdasca: no jugará más

Dos dorsales de los que antaño eran siempre titulares en los onces iniciales, el 5 y el 8, no se verán este sábado en La Romareda en las filas del Real Zaragoza. Sus propietarios en los últimos años, Verdasca y Pombo, no irán convocados por Víctor Fernández por motivos logísticos del club. Ninguno entra en los planes de presente y futuro y deben marcharse. Lo saben desde finales de junio, pero no han encontrado la salida durante el largo verano que ya se acaba.

NOTICIAS RELACIONADAS Un Real Zaragoza con 10 nacionalidades y 4 continentes diferentes en su plantilla

Y llega la liga. Al entrenador había que preguntarle en la tarde de este viernes, en la primera previa al estreno liguero frente al Tenerife (sábado, 21.00), por uno solo de ellos: Pombo. De Verdasca ya se tiene la certeza hace un mes de que está fuera del grupo a todos los efectos. Se entrena pero no participa de lo ejercicios de fútbol real, como tampoco lo hizo en ningún amistoso estival una vez bajó el equipo de su concentración pirenaica en Boltaña.

Así que la duda a despejar era saber si Pombo, que lució su dorsal 8 hasta el último bolo la semana pasada en Tudela, tenía alguna posibilidad de ir convocado ante los tinerfeños mientras sus agentes y el área deportiva del club le buscan nuevo acomodo previo traspaso.

Y así se le preguntó, directamente, a Víctor Fernandez. El técnico del barrio Oliver fue tajante, sin margen a duda alguna: "No. Pombo no va a jugar", aseveró. Tampoco irá en la convocatoria. Al mediapunta zaragozano se le ha acabado la cuerda en el equipo. A diferencia de los otros descartados (Álex Muñoz, Verdasca), él sí fue enseñado en el escaparate durante julio y agosto en los partidos preparatorios. Tuvo un trato distinto, preferencial en pos de hallar un equipo que lo reciba, tal y como está pactado con su entorno. Pero llega el fútbol de verdad y Pombo ya no estará más visible en el Real Zaragoza. Sus últimos minutos fueron, hace 6 días, ante el Tudelano.

"La situación es la misma que al principio del verano. No hay ningún cambio en la estrategia que se marcó hace más de un mes. O sea, estamos esperando a que venga una buena solución para ellos (Verdasca y Pombo) y para el Real Zaragoza y seguimos en esa fase de encontrarla. La situación de ellos es, por lo tanto, la misma", completó Víctor Fernández su explicación.

Asunto aclarado. En 15 días como máximo (el plazo que resta al mercado estival, que acaba el 2 de septiembre este año), tanto Verdasca como Pombo deberán militar en otro club. La liga ha puesto las cartas sobre la mesa. Como siempre, el fútbol habla solo. Únicamente hay que oirlo.