Víctor Fernández se sintió "descolocado" por la venta de Biel, "no estaba de acuerdo"

¿Cómo asumió Víctor Fernández el traspaso de P. Biel al Copenhague?¿Por qué destilaron enfados y chispazos con la dirección deportiva y el club en los últimos 6 días tras consumarse esa operación que ha dejado 5 millones de euros en las arcas del Real Zaragoza?

El entrenador habló este martes en La Romareda. Y explicó con detalle sus vivencias personales. "La venta de Pep Biel ha sido un tema inesperado para mí. La verdad es que me pilló descolocado. Porque no era un escenario que estaba previsto y negociado por todas las partes a la hora de afrontar esta competición y este sueño, este objetivo", inició su larga enumeración de matices.

"Me resultó duro, personalmente, sobre todo en las primeras 24 o 48 horas. Fue duro reaccionar ante una decisión de esta envergadura, que tenía un gran calado en el proyecto deportivo. Es indudable. Yo me paralicé 48 horas. Pero ya me he puesto las pilas", continuó rememorando Fernández.

Víctor apuntó asimismo una reunión de hondo calado que tuvo hace justo una semana en el cuadro de mandos de la SAD. "El Consejo me convocó para contarme la posibilidad de esta venta de Biel. Me pidieron mi opinión, respecto de unas cifras concretas. Yo la di: desde el punto de vista deportivo, yo no estaba de acuerdo con la venta de uno de nuestros principales valores".

Fernández subrayó los motivos por los que él consideró en su momento instransferible a Pep Biel: "Por la influencia y el peso que tenía Biel en nuestro juego. Y porque no tenemos jugadores de características similares para poder reemplazarlo, porque es capaz de meter entre 8 y 11 goles, darte 8 o 10 asistencias, es fuerte en el balón parado...".

Víctor reseñó un momento importante en este episodio de Biel y su marcha del Real Zaragoza: cuando pareció que el Consejo iba a tener en cuenta sus criterios deportivos. "En un primer momento, se echó atrás desde el Consejo la venta, pero también me comentaron que estaban abiertos a otra oferta superior. Y que la tenían que aceptar, como así ha sido. He sido informado puntualmente. Pero es un escenario inesperado porque, sinceramente, yo no conocía con precisión y exactitud la debilidad de nuestra tesorería. Ni la grave necesidad que había de vender", indicó el técnico del barrio Oliver.

Como apunte final a su recordatorio de lo sucedido, Víctor Fernández quisó dejar claro que la base de su enfado gravita en torno a que la figura de P. Biel nunca se barajó en el paquete de jugadores prescindibles y traspasables en este verano de necesidades económicas evidentes: "Había una estrategia inicial, sostenida en la venta de una serie de jugadores... entre los que no estaba Biel, evidentemente. Esas ventas tenían mi aceptación indiscutible. Y creíamos que, con esas ventas, se iban a paliar claramente esos problemas que se tenían de tesorería. Ahora, el escenario es diferente. Y yo tengo mi opinión sobre todo", concluyó con esta frase enigmática.

Por último, en un pasaje de su retrospectiva, Víctor Fernández calificó de "porquería" el caso de la venta de Pep Biel al fútbol danés: "Estoy más tranquilo que cuando se produjo esta porquería, que hace cuatro días...", acotó en un momento dado de su discurso.