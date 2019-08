Víctor, con el cuerpo "preparado" para más bajas, quiere "recortar la plantilla" ya

Igbekeme, Cristian Álvarez... puntales en el proyecto de Víctor Fernández para el Real Zaragoza de este curso 2019-20, de igual calado que el que tenía el ya traspasado Pep Biel. ¿Es posible que se pueda repetir otro episodio gemelo al de la venta del mediapunta balear al FC Copenhague hace una semana?

NOTICIAS RELACIONADAS El mensaje de Víctor a Lalo Arantegui tras consumarse la marcha de P. Biel

Víctor, en su extensa y jugosa rueda de prensa de puesta al día de las cosas en este martes 6 de agosto, no lo descarta. E, incluso, aconseja preparar el cuerpo por si hay una réplica en cualquier momento.

"Hay que estar preparados para que algún equipo pueda venir a pagar la cláusula de cualquiera de nuestros futbolistas. Hay que estar preparado. Yo ya estoy preparado para ello", dijo con tanta seriedad como claridad el preparador aragonés.

Víctor Fernández está escaldado por el caso Biel. En los últimos días, como bien ha reflejado en su rueda de prensa, ha conocido de cerca detalles económicos de gravedad que él mismo desconocía. Y, asimismo, ha reconocido que era consciente desde junio de que el Real Zaragoza debe vender jugadores para cuadrar su tesorería. "Tenemos que estar abiertos absolutamente a todo. Pero creo que, en relación a los jugadores que son importantes para el real Zaragoza, si quien venga no se acerca a la cláusula de rescisión, si no la pagan, dudo que salgan", abundó en su prevención.

Al técnico del barrio Oliver, por lo tanto, no le sorprenderá si, llegado el momento a partir de ahora y hasta el 2 de septiembre (día del final del mercado en este verano de 2019), un día le avisan de que va a ser vendido, por ejemplo, James Igbekeme. "Cuanto más nos acerquemos al inicio de la competición, más valor va a tener un futbolista. Y, también, más dificultad va a originar el tener que sustituirlo (si se va). ¿Que algún equipo se puede poner nervioso y, como esto está hecho de tal manera que el mercado termina cuando ya se han jugado dos o tres jornadas, viene a fichar a algún jugador nuestro? Pues es un riesgo que vamos a tener", dio por asumido.

Y, de paso, también abrió una puerta no contemplada hasta ahora y que tendría las bisagras en sentido inverso: "También puede ocurrir que surja alguna oportunidad y que sea a nosotros a quien nos interese poner en el mercado a algún jugador. Bien porque tengamos ya su recambio, o bien porque pueda ser satisfactorio para el club y para el futbolista", dejó en el aire con intención.

'Informe Fernández' el viernes por la noche en Tudela

En otro orden de cosas relativas a la composición final de la plantilla, Víctor Fernández reiteró este martes la idea que ya lanzó por primera vez al abandonar la concentración de Boltaña hace 16 días: no quiere un vestuario numeroso, no desea líos con gente que pueda jugar poco o quedarse fuera de las citaciones a menudo.

Tal es su plan que, entonces, adelantó que pretende un equipo de 21 piezas, más el apoyo puntual de los filiales Clemente y Baselga. Así que, a punto de concluir la pretemporada, cosa que sucederá el viernes (día 10) por la noche en Tudela frente al CD Tudelano, Víctor Fernández avisó de nuevo al área deportiva: hay que meter tijera a la caseta. "Me gustaría recortar más la plantilla. Quiero que las tensiones vengan derivadas de la propia competición y no deriven de un exceso de configuración en el plantel", dijo.

"Esto, yo creo que lo haremos público. Yo pasaré el informe definitivo nada más concluir el partido de Tudela. O, inclusive, antes. Ellos (el área deportiva) sabrán lo que quiero y lo que no quiero en la plantilla. No sé si lo harán público", dijo Víctor Fernández con su habitual sentido directo de las cosas.

Al hilo de esto, al técnico le sigue pareciendo lo más oportuno que Bikoro salga cedido. Y, como dejó claro en su discurso, la figura de Pombo sigue siendo caso de traspaso. "No hay ningún cambio en este sentido por el traspaso de Biel. Nuestra estrategia no va a diferir de lo ya dicho. El sustituto no está en la plantilla", aclaró Víctor sin nombrar a Pombo.