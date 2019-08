"Estoy convencido de que va a pasar algo impactante, con un jugador ilusionante", anuncia Víctor

Víctor Fernández, en la rueda de prensa ofrecida este martes, dedicó largos minutos a explicar un estado de decepción que lo ha abrumado durante la última semana, tras la marcha de P. Biel del Real Zaragoza, algo para él inesperado y no adecuado desde el prisma deportivo. Pero, en la recta final de la misma, también trufó su discurso abrupto con gotas de optimismo, de intentar venirse arriba una vez pasado el mal trago.

"Ahora, tras la marcha de Biel, ya hay un nuevo escenario. Y debemos agudizar nuestro ingenio porque hay un vacío en una posición que nadie nos cubre actualmente en la plantilla. Yo estoy convencido de que va a pasar algo impactante en la ciudad, algo verdaderamente ilusionante. Porque estamos trabajando para ello", anunció Víctor, sin entrar en más profundidad de detalles en un principio.

Poco después, sí se le pidió desde la bancada de la prensa alguna pincelada más sobre ese anuncio un tanto en vacío: "Yo siempre me refiero al aspecto deportivo. Y puede ser que llegue algún jugador muy ilusionante. Pueden ocurrir cosas que van a ser buenas para el grupo. Me refiero a eso, no a nada que sea de fuera de mi nivel y mi responsabilidad o cometido. Insisto en que debemos agudizar mucho el ingenio. Y buscar fórmulas, estar muy despiertos para fichar. Estamos dando pasos agigantados que, ojalá, en muy pocos días tengan un resultado fructífero", apostilló.

Víctor Fernández, en las últimas horas, ha puesto en marcha, de la mano de la dirección general y de la deportiva, la contratación de una figura, aún sin nombre de puertas afuera, que pretende ser la pieza que devuelva el tono de alegría e ilusión que el caso Biel ha abollado en los últimos 6 días del zaragocismo, con su entrenador, Víctor Fernández, como principal elemento afectado.