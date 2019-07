Lapetra: "Este movimiento lo que hace es beneficiar al club"

Christian Lapetra, presidente del Consejo de Administración del Real Zaragoza, atendió a los medios de comunicación nada más concluir la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la SAD en la que se llevaron a cabo una serie de modificaciones de índole societaria, tanto en el ámbito accionarial como en el de composición del Consejo.

Las líneas básicas de lo acontecido pasan por la capitalización de César Alierta de parte de los créditos que tiene concedidos al Real Zaragoza, por un valor de 1.860.492 euros que convierte automáticamente en otras tantas acciones de la SAD. Y, a la par, el cambio de porcentajes en el paquete de títulos accionariales, pasando la familia Alierta a tener, a través de su empresa Prado de Altaoja SL, un 49 por ciento, lo que deriva asimismo en un cambio de composición del Consejo de Administración, que pasa de 5 a 6 miembros. Se marchan del mismo Carlos Iribarren y Fernando Rodrigo y entran en él Juan Antonio Uguet de Resayre Alierta, Luis Blasco Bosqued y Juan Forcén Márquez. Por su parte, continúan el referido Christian Lapetra y Fernando de Yarza López Madrazo.

Lapetra recordó que "esto no afecta a las arcas del Real Zaragoza, no es una entrada de capital, no es dinero; ya lo fue en su momento. Solo se trata de que uno de los accionistas ha querido transformar parte de sus préstamos en capital social. No ha sido más que eso. No va más allá".

Respecto de las repercusiones que pueda tener a partir de ahora este nuevo statu quo dentro del club, Lapetra contestó así: "En el día a día, en el corto plazo, nosotros vamos a seguir trabajando igual, si bien es cierto que la nueva composición del Consejo puede plantear otra serie de circunstancias respecto a las tareas. Pero lo iremos conociendo poco a poco", apuntó.

Lapetra dijo que "la configuración orgánica del club no se ve modificada" y subrayó que "este movimiento da más consistencia al club, lo que hace es beneficiar al club, que deja de deber un dinero a uno de los accionistas".

El dirigente blanquillo hizo esta valoración: "Este movimiento, es obvio, supone que uno de los accionistas adquiere una mayoría importante. Pero esto no quiere decir que exista y tenga un control absoluto. No hay una mayoría absoluta por parte de nadie para llevar los designios del club".

A 19 días del inicio de la liga y a 34 del cierre del mercado estival de fichajes, Lapetra adelantó que, en el terreno puramente deportivo y futbolístico, esta modificación interna en el Real Zaragoza SAD no va a tener repercusión directa. "No, porque los planes deportivos se configuran meses atrás. Los planteamientos de la dirección deportiva siguen su curso. No hay nada que nos haga pensar que vaya a haber novedades y cambios en la configuración actual en lo deportivo. Al menos, a mí no me consta que se vayan a dar", señaló en este sentido el presidente.