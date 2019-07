Carlos Nieto: "Quiero conseguir el puesto de titular"

Carlos Nieto quiere continuar siendo el dueño del carril izquierdo la próxima campaña. El lateral zaragozano de 23 años promocionó al primer equipo el curso pasado para suplir a Lasure y terminó haciéndose con el puesto de lateral izquierdo. Aprovechó la oportunidad. “Este año ha sido un cambio radical para mí. Estoy muy feliz con esta nueva situación. Con ganas de seguir mejorando y creciendo como futbolista”, ha declarado. Pero Nieto sabe que no va a tener fácil hacerse un hueco en el once: “No pienso que parta con ventaja para ser titular. Creo que cuando empieza una temporada partimos todos de la misma base y hay que demostrar durante los partidos de pretemporada. Quiero conseguir el puesto de titular”, ha aseverado.

En el aspecto defensivo, el Real Zaragoza tendrá que mejorar mucho respecto a la pasada campaña. El perfil de las incorporaciones en esta parcela del juego ha sido de jugadores físicos, fuertes y con poderío aéreo. Nieto tiene claro en qué debe afinar la zaga blanquilla: “El año pasado nos perjudicaron algunos errores y también la estrategia defensiva así que yo creo que este cambio para mejor físicamente nos ayudará, aunque luego hay que complementarlo también con un buen trabajo táctico y que la defensa esté compenetrada”, ha puntualizado. Para ello se requiere de trabajo. Y los de Víctor Fernández lo están teniendo a base de dobles sesiones. Tras la estancia en Boltaña, Nieto ha explicado que estas primeras semanas han sido “duras”, y ha destacado que está habiendo “mucho trabajo físico y táctico. El equipo está respondiendo muy bien y todo el mundo tiene muchas ganas de trabajar”.

El buen clima del vestuario es algo que destacan los futbolistas del cuadro blanquillo. Nieto también lo ha resaltado: “Hay muy buen ambiente. Es fácil entrar en este vestuario por el buen ambiente que viene ya de los años anteriores”. Y sobre la adaptación de las incorporaciones ha declarado: “También están aportando y es importante porque las temporadas son largas y como ya vimos hay momentos en que las cosas no pueden salir y esa fuerza y esa unión te ayuda mucho en según qué momentos”. Unos nuevos fichajes a los que el zurdo describe como “grandes jugadores que nos van a ayudar mucho y que son los perfiles que necesitábamos. Se están compenetrando muy bien desde el primer día”, ha aseverado.

Nieto debutó con el primer equipo el 14 de septiembre de 2014 en Segunda División ante el Sabadell en La Romareda. Pero el zaragozano no ha conseguido consolidarse en la primera plantilla hasta la pasada campaña. El defensor zurdo ha confesado que en ese intervalo de tiempo llegó a pensar que no lograría jugar en el equipo de su ciudad: “A veces hubo momentos en que no fueron bien las cosas, aunque siempre confié en el trabajo y eso me ha dado la razón y me ha ayudado a estar aquí”, ha explicado. Ahora compartirá vestuario con muchos otros jugadores de la casa, lo cual ha expresado que es “una alegría y una motivación”. “Nos hemos juntado un buen número de jugadores que hemos jugado juntos en la cantera y al final el haber estado en esas categorías base te da ese punto de fuerza y de sentimiento que te ayuda a rendir más”, ha agregado el zaragozano.