El "cambio de posición accionarial" en el Real Zaragoza, en 10 días

A falta de 10 días para la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas del Real Zaragoza, convocada por la SAD para la mañana del lunes 29 del presente mes de julio en la sala de prensa de La Romareda, el presidente Christian Lapetra, en su visita a la concentración del equipo en Boltaña (Huesca), ha comentado cómo está siendo el día a día en el club a poco tiempo ya de que se modifique el statu quo de la sociedad tras 5 años sin cambios en la cúpula de dirección .

“Lo que es la confección de la pretemporada no ha cambiado nada. Y en lo otro, pues ha habido cambios. Que no son sustanciales, porque no aportan algo nuevo al club. Pero sí que hay un cambio de posición accionarial por parte de uno de los accionistas (César Alierta). Y ése es de momento el mandato que tenemos", admitió Lapetra sin entrar en más detalles.

"Vamos a ver si esto supone algún cambio más en el futuro, o no. De momento, asumimos estos cambios con la naturalidad que nos corresponde. Es un mandato de nuestros patronos, de nuestros accionistas. Y con ello tenemos que trabajar. Por supuesto, no perdiendo de vista que todos los que estamos en el ‘staff’ es entregarnos y dedicarnos a lo que es la competición”, añadió en su exposición de presente en la sede del Real Zaragoza.

NOTICIAS RELACIONADAS El presidente reitera la necesidad de más ventas de jugadores hasta septiembre

A Christian Lapetra se le preguntó si, una vez pase el día 29, en apenas medio mes, espera que puedan suceder más cambios internos en la estructura del Real Zaragoza. “Espero lo que está anunciado. El orden del día es muy claro. Tenemos la presentación de la capitalizacion de deuda (por parte de Alierta) y la aprobación, si así procede, de los accionistas. Y la renovación de cargos, con la incorporación de alguien más en el Consejo. Si hay alguna cosa nueva, nos la trasladarán los máximos propietarios. En principio, no tiene que haber mucho más”, concluyó.