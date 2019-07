El partido de las peñas: el lío acaba en lío y se jugará en Boltaña, no en Barbastro

A solo 24 horas de su disputa, el partido de las peñas del Real Zaragoza se ha venido abajo en la localidad de Barbastro. No se jugará en el campo municipal de la localidad barbastrense. Eso no quiere decir que no va vaya a existir el evento. Sí que habrá partido. Pero se traslada a Boltaña. Al campo de Villaboya de la pequeña localidad del Sobrarbe, donde el Real Zaragoza lleva a cabo su concentración pirenaica desde el pasado martes.

El motivo de este lío, que concluye con lío lo que ya comenzó con lío, es el mal estado del césped del campo de Barbastro. A la Federación de Peñas se le escapó este año este detalle tan crucial.

Revisada la hierba por parte del Real Zaragoza, la respuesta a la celebración del partido ha sido este jueves un rotundo NO, con mayúsculas. Y se ha propuesto la alternativa: que suban los peñistas a Boltaña y también los componentes de la Peña Ferranca (el rival de turno, una vez se negó la UD Barbastro a tomar parte del evento sin alguna contraprestación a cambio) hasta Boltaña, alrededor de 60 kilómetros más arriba rumbo a las montañas (40 minutos de coche) y tenga lugar la historia en el campo boltañés.

Y así va a ser. La Federación de Peñas ha emitido un comunicado oficial, sobre la marcha, cerca de las 4 de la tarde de este jueves, para anunciar el cambio de paso a toda su tropa. Dice así:

"El Partido de las Peñas que iba a disputarse mañana viernes 19 de julio en el estadio municipal de Barbastro será finalmente trasladado a las instalaciones municipales de Villaboya, en Boltaña. Se mantiene el horario, las 19.00, y el rival, Peña Ferranca FC. En la última revisión del césped del estadio barbastrense se ha constatado que no reunía las condiciones adecuadas para la disputa de un encuentro con una plantilla profesional. Haciendo un ejercicio de responsabilidad, no podíamos asumir el riesgo de que algún miembro del equipo resultara lesionado de gravedad. La FPRZ asume todas las responsabilidades y pide disculpas por las molestias generadas", reza su nota.

Al final de la misma, los directivos de las peñas agradecen "al Ayuntamiento de Boltaña, a la Peña Zaragocista Andoni Cedrún de Barbastro, a la Peña Ferranca FC, al CD Boltaña y al Real Zaragoza, que hayan puesto todas las facilidades para que pueda llevarse a cabo el evento finalmente".

Así que este viernes no habrá fútbol en Barbastro y el Real Zaragoza no necesitará coger el autobús para acometer un viaje de una hora de ida y otra de vuelta para cubrir el primer amistoso del verano. Las circunstancias, se lo traen a su casa eventual, Boltaña. Una extorsión, en todo caso, para las gentes de Barbastro, de su comarca, de la peña organizadora y para quienes tuvieran previsto acudir allí al choque amistoso... pues deberán cambiar los planes, si eso es posible.

Lo que empezó torcido en Barbastro con este partido ha terminado retorcido. Y, desde el prisma zaragocista, esta incidencia se suma a los inconvenientes sin precedentes que se han ido dando en las últimas dos semanas con la conformación del calendario de amistosos de la pretemporada. Más sinuoso y accidentado que nunca.