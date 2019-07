Luis Suárez tendrá ficha del filial y Soro elige el dorsal 9

Luis Suárez, nuevo delantero del Real Zaragoza, lucirá el dorsal 26 la próxima temporada y tendrá así licencia federativa del filial, como en temporadas precedentes sucedió con Pep Biel, Raúl Guti, Diego Rico o Ratón, jugadores, todos ellos, integrados de pleno derecho en la dinámica del primer equipo.

La razón por la que Luis Suárez portará el número 26, el mismo que llevó en el Nástic de Tarragona, es que al ser todavía un futbolista sub 23, nacido en 1997, el Zaragoza puede inscribirlo sin necesidad de afrontar el pago de 25.000 euros necesario para la tramitación de una licencia profesional de primer equipo. Este es un proceso que solo es necesario hacer una vez, en el momento en el que el club decide formalizar la ficha de un jugador a plenos efectos con el primer equipo aun siendo menor de 23 años o cuando el futbolista sobrepasa ese límite de edad. Como Luis Suárez es un futbolista cedido por el Watford y el Nástic no le tramitó ficha profesional el pasado curso, el Zaragoza ha visto una oportunidad para ahorrarse esos 25.000 euros. A efectos competitivos no hay ninguna objeción: Luis Suárez será futbolista del primer equipo, aunque, eso sí, computará como jugador del filial a la hora de tener que cumplir los requisitos reglamentarios a la hora de alinear futbolistas con este tipo de licencia. En todo momento, sobre el campo, debe haber al menos siete jugadores del primer equipo. “Una vez iniciado el partido, los equipos deberán estar integrados durante todo el desarrollo del mismo por siete futbolistas, al menos, de los que conforman la plantilla de la categoría en la que militan”, explica articulo 223 del reglamento general de la Federación Española (RFEF) en su punto número 2.

Sobre el resto de dorsales, la principal novedad es la elección de Soro del número 9, en un proceso, precisamente, inverso al de Luis Suárez. Soro tendrá así ficha del primer equipo -el año pasado no, llevó el 29- y el Zaragoza así parece haberlo decidido tras publicar la primera lista de dorsales, una señal de que el canterano permanecerá en el Real Zaragoza la próxima temporada aunque se cierre su venta al Real Madrid.

Por su parte, Pep Biel se ha decantado por el 20 que llevó Marc Gual, Simone Grippo ha elegido el 23 después de que hasta su lesión llevara el 6, ahora de Guitián… Entre los nuevos, Vigaray tendrá el 2 a las espalda, Atienza lucirá el 18, Álex Blanco se ha decidido por el 15 y Fede Bikoro por el 4. Enrique Clemente será el 27, dorsal del filial, en un caso similar al de Luis Suárez, pues será a todos los efectos jugador del primer equipo. Los transferibles mantienen sus números del año pasado: Verdasca (5), Pombo (8) y Álex Muñoz (24). Quedan, de momento, libres el 11 y el 25.