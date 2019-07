"Soro va a defender la camiseta del Real Zaragoza", asegura Víctor Fernández

Una de las incógnitas del principio del verano zaragocista es el futuro inmediato del canterano Alberto Soro. Objeto de traspaso, el joven cincovillés está en la órbita de varios equipos de Primera División hace un tiempo, con el gigante Real Madrid a la cabeza del escalafón de pretendientes. El suyo, en cierto modo, es otro caso Vallejo.

El Real Zaragoza tiene la necesidad de vender y cubrir el apartado de ingresos por traspasos que previó en los planes presentados ante la Liga de Fútbol Profesional en su momento de la normativa vigente. Soro es una pieza en crecimiento, internacional español en las categorías inferiores, que el año pasado, cuando todo apuntaba a que iba a jugar en el filial de Tercera División (el RZD Aragón) en su primer año posterior a dejar la categoría juvenil, acabó haciéndose un hueco en la primera plantilla y fue uno más en el grupo de Segunda División tras completar una pretemporada sobresaliente a las órdenes de Imanol Idiakez.

Su progresión en el primer curso como profesional no ha pasado desapercibida para nadie. Y el Real Madrid quiere apostar por él, como también lo han barajado el Espanyol o el Girona, por citar los más evidentes casos. La cuestión, como en el caso de Vallejo en su día, es que el Real Zaragoza y el jugador verían con buenos ojos que se firmase el traspaso y, en el primer año, jugase cedido en el cuadro aragonés.

En la sede del club merengue se ha manejado en las últimas fechas la opción, por el contrario, de que una vez firmado por el Real Madrid, Soro pase a formar parte de su filial, el RM Castilla, lo que supondría un paso atrás para el futbolista, pues el equipo B madridista milita en la Segunda B. Y eso ha generado chirridos que se deben solucionar.

A esta incertidumbre, Víctor Fernández ha venido a poner luz en la mañana de este viernes, 12 de julio, en los albores de la pretemporada del Real Zaragoza. Y sus palabras, sus datos conocidos desde el área deportiva del club aragonés, son buenas nuevas y alimentan la esperanza del zaragocismo y de los propios afectados en primera persona por este asunto.

"Creo que no hay una solución definitiva aún por Soro. Pero me da la impresión de que, al final, se va a resolver todo positivamente. Y creo que voy a contar con el jugador para esta temporada. De hecho, yo estoy contando", comenzó indicando de manera directa el preparador zaragozano.

Víctor Fernández fue más firme aún cuando se le preguntó si Soro jugaría cedido finalmente en el Real Zaragoza una vez vendido al equipo de destino. "No sé si se quedará como cedido o en propiedad nuestra. A día de hoy, y también en las perspectivas de futuro, Soro va a defender esta camiseta", aseveró el entrenador.

Fernández aún añadió un último giro verbal a sus previsiones sobre el futbolista aragonés: "Si se produce el traspaso (al Real Madrid), creo que nos lo van a dejar. Y si no se produce el traspaso, pues Soro será un jugador más del equipo. Yo, hoy, no lo descarto, no contemplo que no vaya a estar. Cuento con él", concluyó.