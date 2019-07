Bikoro: "He llegado a un club grande"

Federico Bikoro, centrocampista defensivo de 23 años, fue este jueves el siguiente protagonista en el listado de presentaciones del Real Zaragoza. Después de Atienza, Luis Suárez y Álex Blanco, el club aragonés sacó a escena al futbolista guineano, fichado libre de contrato tras cursar el pasado año en el Teruel. Ha firmado para cuatro campañas y no ocultó su felicidad por ello en La Romareda, donde un centenar de aficionados y seguidores, entre ellos varios compatriotas, le dieron la bienvenida. “Estoy muy contento, estoy llegando a un club grande e histórica en España. De momento, no he coincidido con mis nuevos compañeros, pero estoy muy a gusto”, reconoció el centrocampista.

Bikoro completa así la parcela media del equipo, a falta de un posible fichaje que cierre esa línea. Eguaras, James, Guti, Javi Ros, Zapater, Bikoro… Víctor Fernández contará con diferentes perfiles a la hora de componer el centro del campo, donde también puede encajar Pep Biel. Bikoro representa en este sentido un mediocentro especialista en el despliegue defensivo, con un físico poderoso y de amplio recorrido. “Espero dar lo que el Zaragoza espera de mí. Puedo aportar mi forma de jugar. Como ya sabéis soy un mediocentro al que no le gusta perder duelos, que no pierde balones y que le gusta jugar", señaló. Bikoro guarda buen recuerdo de su último paso por La Romareda, hace dos temporadas, en las filas del Lorca, equipo con el que enfrentó al Real Zaragoza. “Para mí ha sido el mejor partido que he jugado en mi vida. Llevo desde entonces este estadio en el corazón", explicó el futbolista guineano, quien considera que el escudo y las exigencias de su nuevo club no le pesarán: “La presión es normal, porque este es un club grande, pero no significa que esa presión me va a poder”, aseguró.