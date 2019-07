El Real Zaragoza, casi al completo

"Vamos a poder cerrar la plantilla en breve", ha anunciado este lunes el director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, durante la presentación del defensa central Pichu Atienza. De hecho, el zaguero no será la única novedad de la semana en el capítulo de contrataciones: "Mañana (por hoy) espero que podamos hacer pública la llegada de un nuevo refuerzo –un extremo izquierdo (Álex Blanco)–, y cabe la posibilidad de anunciar otro fichaje antes de que finalice la semana», ha desvelado Arantegui, quien ha insistido en que "las negociaciones están muy avanzadas" en las cuatro nuevas incorporaciones que restan por concretar. Además, este martes tendrá lugar la presentación oficial del atacante Luis Suárez, a las 11.30, en el complejo de Aura.

"El entrenador va a disponer el primer día del 80 por ciento de la plantilla", ha insistido el director deportivo de la entidad, quien ha explicado la necesidad de fichar "un lateral derecho", que tiene previsto cerrar "en breve" (podría tratarse de Calavera); además de "un extremo izquierdo, un jugador polivalente que se desenvuelva por el centro y un delantero". Y en todos los casos, "el acuerdo con los futbolistas en total", según ha confesado Arantegui, y todo está "únicamente pendiente" de ultimar pequeños detalles "con los clubes propietarios de los derechos del jugador".

En este sentido, la llegada del extremo podría producirse "mañana mismo (por hoy)", ya que "solamente falta una firma entre los dos clubes". Respecto al atacante, el director deportivo ha dicho "tener muy claro" desde hace muchísimo tiempo "el perfil de futbolista" que quería para la delantera, de ahí que también esté "todo muy avanzado entre todas las partes implicadas". Asimismo, también ha considerado "inminente" el fichaje de "un futbolista polivalente", que pueda desempeñar "diferentes funciones en la zona central", ya sea "en la defensa, de pivote defensivo o de medio ofensivo". "La dirección deportiva y el entrenador, Víctor Fernández, nos marcamos poder trabajar cuanto antes con todos los jugadores. Y "en breve vamos a cerrar la plantilla", ha reiterado Lalo Arantegui.

Definidos ya el capítulo de nuevos refuerzos, el director deportivo también se ha referido a las salidas. Son los casos de Verdasca, Álex Muñoz y Jorge Pombo, a quienes el club ha declarado transferibles. "Los tres se incorporarán el jueves (día 11) con el resto del equipo, y serán tratados con el máximo respeto. En el día a día son iguales que el resto de sus compañeros», ha advertido Arantegui, consciente de que "los jugadores buscarán lo mejor para sus intereses", por lo que "esperarán hasta encontrar la mejor solución deportiva" que se les presente.

Arantegui: "Está la posibilidad de que Soro cambie de aires, eso es algo cierto"

Eso sí, ha admitido que el club está abierto "a una cesión" en el caso de Álex Muñoz, pero que en el resto de las operaciones "ni mucho menos" se baraja que Verdasca o Pombo puedan marcharse "a coste cero". "Tienen un mercado en la categoría y también en otros países", ha recordado el director deportivo de la entidad.

Arantegui también ha hablado de Alberto Soro, futbolista pretendido por el Real Madrid como una apuesta de futuro. "Ahora mismo, es una situación que no está cerrada. No hay un acuerdo entre los clubes. Está la posibilidad de que Soro cambie de aires, eso es algo cierto, pero a día de hoy no puedo saber en qué acabará todo", ha señalado.