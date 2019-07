Calavera se acerca al Zaragoza tras fichar el Eibar a otro lateral

La posible llegada de Jordi Calavera a la disciplina zaragocista se encuentra un paso más cerca de llevarse a cabo. La última incorporación del Eibar, el lateral derecho Róber Correa procedente del Cádiz, conlleva que el club armero se encuentre con un pequeño atasco en el carril derecho. Una aglomeración de la que podría sacar partido el Real Zaragoza tras los últimos movimientos del mercado.

El equipo dirigido por José Luis Mendilibar se ha caracterizado en las últimas campañas por reforzarse con jugadores procedentes de la Segunda División española. La última incorporación del conjunto vasco sigue esta línea. Este último movimiento es la llegada de Rober Correa, lateral derecho de 26 años con dos temporadas en Segunda con el Cádiz, club en el que ha disputado 58 partidos, anotando un gol y repartiendo dos asistencias. Tras este fichaje, el Eibar contará con tres laterales derechos en propiedad: el ya citado Correa, Jordi Calavera y Álvaro Tejero, que también jugó en la categoría de plata el pasado curso con el Albacete a préstamo del Real Madrid.

El club guipuzcoano pretende dar salida a Jordi Calavera a un club puntero de Segunda en forma de cesión. El lateral de 23 años natural de Tarragona cuenta con dos temporadas de experiencia en Segunda, defendiendo los colores de Lugo y Sporting de Gijón, en un total de 81 encuentros, en los cuales ha marcado cuatro goles y dado seis asistencias.

El Real Zaragoza quiere la cesión de Jordi Calavera para cerrar junto con Julián Delmás el lateral derecho, aunque su llegada no será inminente. El club blanquillo, no obstante, no es el único que ha solicitado al conjunto armero la cesión del lateral, aunque es el mejor posicionado. El Sporting de Gijón desea la vuelta del taraconense para conformar el lateral derecho del cuadro asturiano junto con Unai Medina, reciente incorporación del Sporting procedente del Numancia.

Las negociaciones, presumiblemente, no se cerrarán antes del comienzo de la pretemporada del Real Zaragoza el próximo jueves 11 de julio. Hasta la incorporación del lateral derecho a la disciplina zaragocista, Víctor Fernández contará para el comienzo de la pretemporada con dos productos de la cantera para el carril derecho. Julián Delmás y David Vicente. El jugador de 20 años formará parte de la primera plantilla hasta la incorporación de un lateral derecho, que presumiblemente será Calavera.

Sin embargo, la ficha del lateral del Eibar es inasumible para las arcas del Real Zaragoza, que solo podría hacerse cargo de una parte de esta. De ahí que la operación no sea sencilla. La llegada del jugador nacido en Cabra del Campo supondría cerrar de manera definitiva el lateral derecho tras el traspaso de Alberto Benito al Albacete.