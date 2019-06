El Zaragoza confía en la continuidad de Cristian

La portería del Real Zaragoza es a día de hoy la única línea del equipo relativamente definida, con una forma y un contenido aproximados a los que tendrá en el momento del comienzo de la temporada, en el mes de agosto. Decía recientemente Víctor Fernández que esperaba una buena ración de fichajes de manera inminente, pero el mercado de Real Zaragoza se encuentra ralentizado más de lo deseado por las diferentes circunstancias que concurren. La principal, inequívocamente, es la realidad económica del club y la desventaja competitiva en la que se encuentra en relación con otros rivales de Segunda, una situación lógica, ya arrastrada en mercados precedentes, sobre todo, en los dos últimos años, a la que Víctor Fernández le está comenzando a coger el pulso, aterrizando así en la tierra negociadora al alcance del club: el Zaragoza puede llegar adonde puede llegar, muy por encima de ambiciones concretas u objetivos inasumibles. En este sentido, con el mercado a fuego lento, tanto en entradas como en salidas (Verdasca, Pombo y Benito son los focos de actividad en este aspecto), el Zaragoza tiene en la portería su punto más estable, desde el punto de vista de la confección de la nueva plantilla.

Sus dos guardametas tienen contrato y tienen pensado seguir. El principal, Cristian Álvarez, una de las piezas con mayor valor de mercado del club aragonés, no ha trasladado ninguna propuesta ni ninguna intención de salir. El Zaragoza, en consecuencia, confía así en su continuidad. Tiene una cláusula de desenganche mayor que hace un año, pero aún así accesible para las economías de Primera División, pero, en vistas a los primeros pasos del mercado y a su posible evolución, no se cree que pueda haber agitación en esta dirección. Cristian, por su parte, no ve la salida al extranjero como una solución de futuro, por lo que su continuidad, a día de hoy, se apoya sobre cimientos sólidos, mucho más que hace un año exacto. Por entonces, el Zaragoza tenía abierta una vía de negociación con su agente para mejorarle el contrato después de un año sobresaliente en rendimiento, una respuesta contundente de un portero al que Lalo Arantegui abrió hueco en la plantilla cuando llevaba un año sin jugar y reflexionaba sobre su retirada. Zaragoza ha ayudado a Cristian a reencontrarse y crecer, aspecto que el protagonista no olvida. El argentino tiene contrato hasta 2021 si cumple una serie de condicionantes y en el Zaragoza ningún club ha preguntado por las condiciones de una posible operación o ha trasladado oferta alguna. En este sentido, el año pasado las hipótesis de su salida fue mucho más probable. Aun con todo, no debe olvidarse que mientras el mercado siga abierto cualquier guió corre el riesgo de modificarse.

NOTICIAS RELACIONADAS Víctor Fernández piensa en una nueva columna vertebral

Por su parte, Álvaro Ratón completa la portería. El guardameta gallego renovó a comienzos de año hasta el 30 de junio de 2023. Desde la llegada de Cristian Álvarez, Ratón ha aceptado su rol de secundario prácticamente institucionalizado, algo nunca sencillo de digerir por ningún futbolista con sangre competitiva, pero que él ha hecho con naturalidad, respeto a las jerarquías y ánimo constructivo. Por eso, el Zaragoza lo renovó, porque es un suplente que suma, cuando juega, pero, sobre todo, cuando no. Y porque también es una red de seguridad si se cae Cristian como ha demostrado cuando le ha tocado jugar en momentos puntuales.

La primera plantilla tendrá dos porteros, con el apoyo en la posición de la cantera, Sergio García Paisa, será el teórico tercero, con la ayuda de Uros Matic, sin descuidar la progresión y la evolución dentro de la estructura formativa de la Ciudad Deportiva del juvenil Carlos Azón, reciente campeón de la Copa Campeones y considerado como un valor indudable para el futuro del Real Zaragoza.

La portería del Real Zaragoza



Cristian Álvarez. Tiene contrato hasta 2021 si cumple una sería de condicionantes. El club no conoce ofertas por él.

Álvaro Ratón. Recién renovado. Firmó en febrero una ampliación de contrato hasta 2023.

Canteranos. la figura de tercer portero recaerá en jugadores de la cantera. Paisa y Matic como porteros del Deportivo Aragón, más el juvenil Carlos Azón.