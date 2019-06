"Hemos perdido cuatro años con el estadio"

El campo de fútbol, el estadio de Zaragoza, es un asunto crucial hace lustros, por el estado de deterioro de La Romareda y su valor estratégico como equipamiento de cara al futuro.

El Real Zaragoza quiere sumar a todo el mundo en este proyecto. Y también a las instituciones. El estadio es algo muy importante para la ciudad de Zaragoza y para la región. Queremos encontrar la complicidad que, durante cuatro años, hemos tenido solo a medias. Por un lado, hay que agradecer el patrocinio de la Diputación Provincial de Zaragoza. También hay que agradecer a los partidos políticos que no han estado en el gobierno en la última legislatura, que han sido capaces de sacar adelante una moción para que el Ayuntamiento tuviera la obligación de dotar al club de una subvención-patrocinio, los famosos 800.000 euros que son finalistas… pero hemos perdido cuatro años en lo sustancial.

Tras las elecciones municipales y autonómicas, ese panorama político ha mejorado desde el prisma del Real Zaragoza.

Hay que afrontar el asunto Romareda, hay que afrontar su renovación sin tapujos. Sin ninguna cortapisa. Sin ninguna idea sectaria sobre que se enriquecen unos u otros. Es un campo municipal. Que tiene que estar a la altura del siglo XXI. Tenemos mejor sintonía con los gobernantes de unos partidos que con los de otros, con los que entienden que el estadio nuevo es bueno para la ciudad y, además, puede ayudar al Real Zaragoza. Vamos a trabajar ya mismo sobre este asunto.

¿Un campo nuevo sería otra pata importante para poder dar más vida a la economía de la SAD?

El campo no es crucial en el sostenimiento del club. Pero, encontrando un modelo en el que la SAD pueda disponer de esta instalación, tener unos usos, pagando por ellos un canon, a todos nos va a venir bien. Será una herramienta más para que el

Real Zaragoza pueda llegar a Primera. Una más. No nos equivoquemos. Esto no es una cuestión de ideas. Es cuestión de tener claro qué importancia tiene un equipo de fútbol en una zona geográfica. Insisto, hemos perdido cuatro años con el asunto del estadio. El interlocutor se cerró en banda. Los dos partidos mayoritarios lo han llevado en su programa. Y el tercero no lo lleva en su ideario pero no va a poner cortapisas.

¿Cuándo cree que podrían empezarse las obras de remodelación si todo fuese bien?

En cuanto haya un nuevo equipo de gobierno nos pondremos a trabajar de inmediato. Será un aliciente más. Demos seguridad jurídica al Real Zaragoza y a las instituciones para abordar las obras del campo y busquemos a partir de ahí la financiación. Si todo fuese bien, en el verano de 2020, dentro de un año, a finales de la temporada próxima, se podrían ver ya los primeros movimientos in situ.