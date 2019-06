Lo anunció Víctor Fernández en su rueda de prensa del viernes, previa al último partido de liga este domingo en Tenerife (20.30) y se ha hecho realidad. El central Álex Muñoz se cae de la lista de convocados y lo sustituye el joven del filial, el RZD Aragón, Jesús Álvarez.

"No os extrañe que al final Álex Muñoz no viaje y se incluya en la convocatoria a Álvarez, pues me ha dicho que tiene algunas molestias físicas que veremos cómo evolucionan en las próximas horas, antes de partir hacia Tenerife", explicó Víctor nada más hacerse oficial la lista de 19 citados al mediodía del viernes. Y sus sospechas se han consumado.

No es un detalle mayor, pues el partido del Heliodoro Rodríguez es pura anécdota, con los dos equipos ya salvados en su frenético final de temporada en el que han estado coqueteando con el descenso a Segunda B. Se trata de una baja insustancial, pues el propio protagonista, Álex Muñoz, uno de los fichajes nuevos del verano pasado, ha firmado un año de suspenso general y ha sido últimamente un habitual de la grada o el banquillo.

Pero ahí queda el último dato de la liga oficial para su paso por el Real Zaragoza que, si todo transcurre con normalidad, será efímero. Con Muñoz no se cuenta para el año que viene.

Jesús Álvarez, de 19 años y uno de los muchos chicos procedentes este año del juvenil del año pasado, se encuentra así con la oportunidad de participar por primera vez en una expedición con el primer equipo, donde va a compartir experiencia con su colega Torras, centrocampista que también se estrena en el viaje a Tenerife que ocupará toda la tarde del sábado entre los componentes del grupo blanquillo que pondrán el broche final al curso en las islas.