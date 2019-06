Víctor: "Habrá una reconstrucción masiva del equipo, no solo de 2 ó 3 jugadores"

Víctor Fernández, el entrenador del Real Zaragoza recién confirmado de cara a llevar las riendas del equipo la temporada que viene, añadió este viernes más datos a su idea de mutación de la plantilla del año próximo, tras su primer anuncio hecho en la semana pasada en el que advirtió de querer "cambiar brutalmente la estructura física del equipo".

Esta vez, 7 días después de su sonora presentación en La Romareda, Víctor ha dicho, antes de partir hacia Canarias para rematar la liga en Tenerife, que "habrá una reconstrucción masiva del equipo, no solo de 2 ó 3 jugadores".

El preparador aragonés insistió en su línea editorial de orden táctico y técnico que tiene como receptores a los miembros del área deportiva del club. Como ha dejado claro Víctor desde que acordó definitivamente con la dirección general su continuidad en el Real Zaragoza de la campaña 2019-20, él va a tener un alto peso específico en todas las decisiones relativas al vestuario que acontezcan en lo sucesivo. "Una reconstrucción masiva no es quitarte a 15 jugadores de 25. Necesitamos cambios. Y cambios... son cambios. Necesitamos una salida y una llegada importante de jugadores. El tema no lo resolvemos cambiando 2 ó 3 jugadores. La solución no pasa por 2 ó 3 futbolistas, pasa por bastante más", matizó Fernández en una idea que rompe notablemente con las previsiones del proyecto hasta hace muy pocas semanas.

"Hay que buscar un equilibrio para todos, para los que están, para los que tienen contrato, para todos los que pueden llegar. Hay mucho trabajo por delante. No quiero dar nombres porque la dirección deportiva está ya trabajando en esa línea. Y hay que encontrar las soluciones, que nos las vamos a encontrar de hoy para mañana. Hay que tener calma y no ponerse nervioso" abundó Víctor en este asunto de trascendencia mayor dentro de la reestructuración del vestuario blanquillo que se avecina.

Fernández fue rotundo en su aseveración: "Lo único que puede decir es que nos planteamos una reconstrucción masiva del equipo. Y tenemos mucho, mucho trabajo por delante. Tenemos que optimizar al máximo los recursos (económicos) que tenemos y encajar muchas piezas de puzle porque, en el grupo, tenemos muchas dificultades con jugadores con lesiones que nos pueden condicionar la planificación", prosiguió en su hondo mensaje.

Dentro de su comparecencia ante los medios de comunicación, Víctor Fernández fue trufando y matizando más detalles en este mismo sentido. "Yo, lo que debo hacer es no ponerme nervioso y tener serenidad. Son muchas cosas las que hay que encajar en el puzle y poco a poco habrá que ir reconstruyendo esto", reincidió en su tesis. Y añadió: "Hoy, estamos en la buena dirección", subrayó en términos de temporalidad.

Víctor, cuando habló de los factores clave del fiasco de temporada que va a concluir en Tenerife este domingo (20.30) según su juicio, habló de las lesiones y apuntó hacia otros lados: "El segundo año, para la gente que ha sido novedad, es el más difícil. Es un tema que ha sufrido también el equipo. Los jugadores que aparecieron como sorpresa el año anterior, que eran desconocidos para todo el mundo, han vivido su año difícil: los Lasure, Guti, Pombo, Delmás... Y ahí se confirma la evolución. Han tenido mucha desgracia con las lesiones", dijo por un lado.

Y, por otro, extendió el mal hacia otra dirección: "Las nuevas incorporaciones no han encajado como todo el mundo esperaba", expuso en referencia al rendimiento de muchos de los fichajes por los que apostó el área deportiva en el verano pasado (M. Gual, Álvaro Vázquez, Medina, Aguirre, Álex Muñoz...).

Víctor Fernández cerró este episodio con su moraleja: "Yo creo que la temporada nos ha dejado muchas enseñanzas importantes, por lo menos para mí. Muchas. Y también para el club, para la dirección deportiva, para no volver a incurrir en esas situaciones", concluyó.

El técnico del barrio Oliver aún dejó un par de perlas más. "Tengo una fotografía muy clara del equipo que quiero: es necesario que sea muy difícil en el Real Zaragoza", espetó en un giro claro por el que solicita futbolistas de calidad y rango para cimentar la pelea por el ascenso a Primera. La última fue a través de una fase contundente: "El error principal, en nuestras circunstancias, sería malvender a algún jugador", aconsejó.