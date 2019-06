Víctor Fernández anuncia muchas novedades este próximo domingo en el estadio Heliodoro Rodríguez, en un "partido relajado" en el que ni el equipo aragonés ni el Tenerife se juegan nada sustancial en el adiós a la liga 2018-19. "Habrá 5 ó 6 cambios en el once inicial respecto del último día ante el Numancia", aseguró el entrenador del Real Zaragoza en la rueda de prensa previa al viaje a Canarias.

El preparador aragonés, que remarcó la intención de "salir a por la victoria porque queremos terminar de la mejor manera posible la liga" y recordó que "hay una compensación económica en función del puesto en el que se termine a la que no podemos renunciar, porque no estamos para renunciar absolutamente a nada en lo financiero", dijo que en este último choque oficial del curso en el estadio Heliodoro Rodríguez tiene el aliciente de "seguir viendo a algunos jugadores y hacer alguna variante que me pueda servir de cara al futuro".

Parece, por lo tanto, un día propicio para ver sobre el césped a jugadores como Benito, Lasure, Eguaras, Pombo o Gual, todos ellos suplentes el martes pasado frente al Numancia e, incluso, asistir al debut con el primer equipo del centrocampista del filial Torras, cara nueva en este último viaje del año lectivo.

Por fortuna, tanto el Real Zaragoza como el CD Tenerife llegan matemáticamente salvados a este epílogo de la liga. Hace apenas 20 días, todavía era posible que este duelo en campo tinerfeño pudiese ser una 'final' con la permanencia y el descenso en juego, circunstancia que daba pavor en el seno del vestuario. Ambos equipos han hecho los deberes mínimos a tiempo y llegan fuera de riesgo a un enfrentamiento que carece de toda sustancia competitiva y se prevé escaso de tensión.

"Quiero que haya ambición en la búsqueda de la victoria... a ver hasta dónde nos alcanza. Teóricamente, da la impresión de que va a ser un partido relajado porque ellos, después del estrés de los últimos días y de haber logrado la permanencia, también estarán relajados, como nosotros", pronosticó Fernández.

El desplazamiento a Canarias es, por todo esto, una obligación que, si fuese posible, el Real Zaragoza eludiría. Pero la competición exige completar el calendario y no queda más remedio que completar más de 5.000 kilómetros de ida y vuelta entre la Península y Tenerife para redondear el circuito completo del torneo que arrancó a mitad de agosto del año pasado. Víctor Fernández trasladó las líneas básicas de su talante cuando, por fin, se cierra con llave y candado este suplicio de temporada: "En unos días me iré de vacaciones, 10 o 12 días me resultarán suficientes. Ahora estoy cansado, ha sido para mí muy duro. Días de mucha angustia. Pero ya hemos conseguido el objetivo y estoy tranquilo. La temporada se ha hecho muy larga a mucha gente. Hemos llegado justos", rememoró.