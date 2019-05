Papunashvili, junto con Igbekeme, bajas seguras ante el Numancia

Papunashvili ha terminado su temporada con el Real Zaragoza. El extremo georgiano no jugará este domingo en la despedida de la liga como locales en La Romareda (aún faltará el partido de Tenerife una semana más tarde). El segundo entrenador del equipo aragonés, José Luis R. Loreto, así lo ha confirmado en la rueda de prensa previa al duelo contra el Numancia, de la penúltima jornada del torneo, evento que ha protagonizado el técnico cordobés al dejar el club a Víctor Fernández el protagonismo del día, tres horas más tarde, para hablar de su renovación de contrato y continuidad el año venidero.

Papunashvili "tiene unas molestias en la cadera", según reseñó escuétamente Loreto en su comparecencia. Como quiera que el internacional por Georgia ha sido convocado por su selección nacional para jugar los partidos de la próxima semana, valederos para la clasificación de la Eurocopa 2020, ante Gibraltar y Dinamarca, su concurso con el Real Zaragoza este año ya ha terminado, pues la previsión era desde un principio que se marchara a Tbilisi (capital de su país) nada más concluir el duelo ante los numantinos.

De este modo, Papunashvili se suma a la figura de Igbekeme como baja anticipada segura en el once inicial zaragocista, debido a los problemas físicos que arrastra el nigeriano en el tobillo dañado hace dos meses tras una dura entrada del jugador del Alcorcón Boateng. "James Igbekeme no va a estar. Es un jugador que lleva haciendo un esfuerzo brutal durante los últimos partidos, incluso jugando a veces tocado", aseguró asimismo Loreto ante los medios de comunicación en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva.

Tanto Papunashvili como Igbekeme fueron titulares el último día en Málaga (derrota por 3-1), por lo que es evidente que Víctor Fernández deberá modificar, a menos en dos posiciones, el plan táctico que utilizó sin éxito en La Rosaleda en la última jornada.

Es muy probable que, en el once inicial ante el Numancia, las variaciones del Real Zaragoza tengan algún componente más en el reparto de caras nuevas. "Sobre la alineación, obviamente no puedo decir a quién va a poner Víctor. Pero es posible que ante el Numancia salga alguno que en los últimos partidos no viene jugando, pero siempre pensando en que el equipo tiene que ser competitivo y equilibrado, sin pensar en que estos partidos que quedan nos los podemos tomar en modo relax", dijo Loreto.