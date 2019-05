Toquero dice adiós al fútbol tras un año en blanco en el Real Zaragoza

Gaizka Toquero cuelga las botas. Abandona el fútbol el delantero vasco, después de pasar una temporada absolutamente en blanco como jugador del Real Zaragoza, la segunda en su breve paso por el club aragonés. El punta vitoriano no ha podido superar una grave lesión de rodilla, de la que fue operado nada más finalizar la pasada campaña, tras jugar la fallida Promoción de ascenso ante el Numancia y de la que ya no se logró recuperar durante 10 meses de larga convalecencia e intentos inútiles de rehabilitación.

A los 34 años (cumplirá los 35 en agosto), el 'lendakari' (mote que le pusieron en su notable paso por el Athletic de Bilbao) se despidió a primera hora de la tarde de este jueves, 30 de mayo, en presencia de la mayor parte de la plantilla blanquilla, acompañado por el presidente zaragocista, Christian Lapetra y, entre otros, el director deportivo, Lalo Arantegui y los fisioterapeutas y recuperadores Andrés Ubieto y Javier Chocarro.

"Quiero dar las gracias a todos, en especial a mis compañeros y a todos los que habéis hecho más fácil cada día en este difícil año para mí. Os he reunido para comentaros que, a pesar de haber intentado una y mil veces volver a los terrenos de juego, me ha sido imposible. Y, por lo tanto, comunico que mi carrera como futbolista termina aquí", dijo Toquero en el arranque de un breve comunicado escrito que leyó en la sala de prensa de La Romareda.

Emocionado, con la voz por momentos entrecortada, el '23' zaragocista prosiguió con sus ideas subrayadas en un día tan triste y relevante, el que pone fin a su larga trayectoria como jugador de fútbol, que tiene Vitoria, Bilbao y Zaragoza como radicaciones principales en su historial en Primera y Segunda División.

"Por otro lado, quiero agradecer a todo el Real Zaragoza, a mis compañeros, a la afición, hasta el último trabajador del club, por vuestra predisposición a ayudarme en todo momento. También me acuerdo de la Clínica UCA (Unidad de Cirugía Artroscópica, dirigida en Vitoria por el doctor Mikel Sánchez), por haber hecho todo lo que estaba en sus manos, por su profesionalidad y por haber estado siempre pendientes de mí y de mi lesión", añadió el delantero alavés.

En el epílogo de su repaso a esta anualidad adversa que ha concluido con su retirada como futbolista, Toquero se refirió a otros puntos de interés en sus vivencias recientes. "Por último, quiero acordarme a todos y cada uno de los equipos en los que he tenido el honor de jugar durante mi carrera, empezando por todos los compañeros que he tenido el placer de conocer y compartir vestuario. A los cuerpos técnicos y a todos los aficionados, pues sin ellos todo esto no tendría sentido ni el fútbol sería lo grande que es. Ha sido un placer compartir estos años junto a vosotros, me habéis hecho sentir una persona muy afortunada y no cambiaría nada de lo ocurrido en estos años. Obviamente, no me iba a olvidar de nombrar a mi familia, que es lo que más quiero en esta vida. En especial, a mi mujer y mis hijas, sabéis que sois mi vida y que sin vosotras no soy nada. Gracias por haberme apoyado en todo momento, sobre todo en los más difíciles. Os quiero", concluyó Toquero cerca del llanto.

Un largo aplauso concluyó este primer tramo de su comparecencia pública en el estadio zaragocista, con sus compañeros en las primeras cuatro filas presidiendo su despedida: Nieto, Grippo, Ros, Aguirre, Soro, Guti, Lasure, Biel, Pombo, Eguaras, Cristian Álvarez, Gual, Álvaro Vázquez, Ratón, Linares, Verdasca, Benito, Zapater y Delmás estaban en las butacas de la sala de prensa.