Ros: "Estamos contentos con Víctor, como no puede ser de otra manera"

Javi Ros, veterano en el vestuario del Real Zaragoza, uno de los capitanes y referentes del joven grupo blanquillo, abordó en la mañana de este lunes, sin rehuir el asunto en ningún momento, el candente caso de la continuidad de Víctor Fernández de cara a la temporada que viene. El centrocampista tudelano dijo estar al tanto de tal circunstancia:

"No sé cómo lo ven mis compañeros. Yo, que no estoy al tanto de la prensa y no leo prácticamente nada, sí que veo la atmósfera que hay en torno a Víctor Fernández. Y observo que la gente está ilusionada, como es normal, en que él pueda seguir. Creo que va a ser una decisión suya, personal", comenzó admitiendo el navarro.

Ros hizo un paréntesis para lanzar un mensaje intimista hacia la figura de Víctor Fernández: "Yo aprovecho ahora para, a título personal, darle las gracias. Porque sé que hizo un esfuerzo enorme para venir a ayudar en un momento muy delicado", destacó el '10' del Real Zaragoza.

Fue el paso para concluir su exposición particular respecto de la figura del preparador zaragozano: "A partir de todo esto, será él quien decida si quiere seguir o no tiene fuerzas para hacerlo. Nosotros tendremos que respetarlo. Estamos contentos con él, como no puede ser de otra manera. No tenemos más que palabras de agradecimiento para el 'míster'", remató sus declaraciones.

Lo que resulta inevitable, en especial para los futbolistas que tienden a continuar en el equipo zaragocista el año que viene, es vivir esta incertidumbre con enorme atención, cual es el caso. No se trata de un asunto tangencial al vestuario. Al contrario, es algo de honda repercusión en sus componentes.