La claridad de Ros: "Pensar en lo que se ha hecho mal es hacer un poco de sangre"

"Pensar en esas cosas que se han hecho mal durante este año es hacer un poco de sangre", admite Javi Ros, uno de los pesos pesados del vestuario del Real Zaragoza en esta deficiente temporada 2018-19 que está a punto de finalizar. El tudelano, entre líneas, reconoce así que ha habido un buen cúmulo de errores de bulto en el día a día que han derivado en alcanzar la antepenúltima jornada todavía sin poder sellar matemáticamente la permanencia y la elusión del desdenso a Segunda B.

"Nosotros somos los primeros conscientes de que no hemos estado al nivel que la plantilla tiene. También hay que decir que hemos salido muy perjudicados por el asunto de las lesiones. Vamos a esperar a los 3 partidos que restan para acabar la temporada para sacar las conclusiones y entonces valoraremos qué es lo que se ha hecho mal para tratar de mejorarlo en el futuro. Pero es evidente que no hemos dado el nivel y por eso estamos peleando por salvar la categoría", dijo con sinceridad el navarro en su análisis del presente del equipo.

Ros, ante la cita próxima en La Rosaleda de Málaga, describe así de cristalinamente el presente del vestuario, sabedores de que aún resta el último empujón para poder respirar hondo y dar gracias al cielo por no haber cometido un error funesto y letal, como hasta hace pocos días parecía que podía estar abocado el equipo tras un año errático en la liga de Segunda. "La temporada que estamos haciendo, es obvio que no es buena. No hemos cumplido con las expectativas, tanto las que teníamos nosotros (los jugadores) como las que tenía el club. Pero, al menos, en este final de temporada, creo que hemos respondido bien ante la adversidad. Aún nos queda dar el último paso para certificar la permanencia, y tiene que ser en Málaga", dijo este lunes el '10' blanquillo.

Ros, en su descripción sobre la reacción final del Real Zaragoza que va a aliviar las negativas previsiones que se cernieron sobre el equipo desde antes de la Navidad (llegaron a caerse hasta el puesto 20º, el antepenúltimo, en puertas del cambio de vuelta), puso énfasis en destacar la figura de Víctor Fernández, el tercer entrenador del curso:

"La llegada de Víctor y su mentalidad ha ayudado para que los golpes los hayamos podido asumir de mejor manera. Creo que esto es así desde su llegada, a la vista está. En muchos partidos hemos empezado perdiendo y hemos conseguido darles la vuelta y ganar. Ojalá que esto nos sirva a todos para mejorar", concluyó Javi Ros.