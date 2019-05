Otro partido con cambios respecto del anterior: un Zaragoza sin rostro fijo

Viene el Real Zaragoza de ganar 0-3 en una 'final' por la zona baja de la clasificación en Almendralejo al enrachado Extremadura. Llega a esta jornada siguiente el equipo aragonés con la sensación positiva de esa goleada a domicilio, lograda en unos momentos de máxima presión en los que el equipo reaccionó con enorme solvencia y brillos en un día límite. Retoma la liga el cuadro zaragozano ante el Sporting de Gijón en La Romareda este viernes (21.00) con ese paladar dulce dejado por un once inicial plagado de bajas, muy provisional, pero que sorprendió para bien a todos en tierras extremeñas.

Por estos valores futbolísticos, muchas veces tendentes a que los entrenadores piensen en dotar de continuidad lo que funcionó bien (mucho más, en una temporada defectuosa y llena de yerros a todas caras durante meses), se le preguntó este jueves a Víctor Fernández, el entrenador del Real Zaragoza, si valoraba, por fin, dotar de regularidad al equipo base y reincidir en un once inicial gemelo al del éxito en el estadio Francisco de la Hera el último sábado. Y, al parecer, no va a ser así.

"No voy a adelantar la alineación. Evidentemente. No tiene sentido. Pero sí que tengo muy claro desde el principio de la semana lo que voy a hacer. A quienes tengo que elegir. Y lo único que puede decir es que éste ante el Sporting es un partido muy diferente al que jugamos frente al Extremadura. Son otras circunstancias. Es otro nivel de exigencia. Es otro tipo de rival. Y trataremos de adaptarnos a este partido con los mejores argumentos", respondió el preparador del barrio Oliver.

Es decir, que no será el mismo once que inició el partido en Almendralejo hace 6 días. Sabido es que vuelven tras sanción Eguaras y Guitián, dos puntales en el guión táctico de la plantilla en situación normal. Y, en estos dos casos, parece evidente que Víctor valora no hacer prevalecer el 0-3 de Extremadura premiando a quienes fueron sus sus sustitutos... sobre todo en el caso del central, Álex Muñoz. No parece tan evidente que Javi Ros, que fue el mejor en campo extremeño, pueda abandonar el equipo titular frente al Sporting. Pero no es descartable. Quizá el pagano pueda ser Raúl Guti.

También regresa Soro, fijo en los esquemas de Fernández durante muchas semanas antes de recaer en Córdoba, hace 20 días, de su lesión de tobillo. Éste tampoco parece con fuerza para desplazar a quienes fueron brillantemente titulares y protagonistas primeros del 0-3 en Almendralejo.

Los tiros de más cambios podrían estar en la inclusión de Pombo en el bloque que arranque el choque ante los gijoneses. Algo que llevaría al banquillo a uno de los dos puntas, bien Gual o bien Vázquez.

En cualquier caso, una, dos o hasta tres pinceladas diferentes lleva in mente Víctor Fernández en la antesala de jugar una nueva 'final' (esta vez menos dramática) en pos de la salvación definitiva, en La Romareda ante el Sporting de Gijón. Al aragonés le gustan los toques personales de semana en semana. Siempre ha dejado un brochazo para la sorpresa al conocerse los onces iniciales partido a partido. Luego, las bajas forzosas, por lesión o castigo de tarjetas, son siempre motivo de queja pública por habituales y, a veces, masivas. Y, por una razón u otra, está resultando imposible ver dos alineaciones gemelas en dos semanas consecutivas en este Real Zaragoza de 2019.

Esta vez, si no es así, será porque Víctor Fernández no quiera. Porque poder, podría hacerlo. Y estaría sustentado por el buen partido último jugado en Extremadura. En esta ocasión, por primera vez desde su llegada en diciembre, si no se lleva a cabo esa reincidencia en el plan táctico en la pizarra es por voluntad propia.

"Es evidente que el estilo no va a cambiar. La idea va a ser la misma. A lo mejor cambian los protagonistas que llevarán a cabo esa idea", apostilló Víctor para adelantar, sin precisar más, sus intenciones.