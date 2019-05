Víctor Fernández: "Hay que saber jugar contra el Extremadura"

“Es importante que sepamos jugar este partido”. Con esta frase, Víctor Fernández introdujo este viernes, en la víspera del encuentro frente al Extremadura, solo unos minutos antes de montarse al autobús rumbo a Madrid y a Almendralejo, las claves principales de un partido cargado de trascendencia, dramatismo y peligro. Es una cita a la altura de pocos jugadores, por toda la tensión que genera, el oficio que requiere y la compostura necesaria que exige a la hora de leerlo e interpretarlo. “Salgan jugadores más veteranos o más jóvenes, tengo mucha confianza en el equipo que va a salir. Estoy convencido de que va a competir”, indicó el entrenador del Real Zaragoza.

El Extremadura espera, vestido con su armadura de invencible, con cinco victorias seguidas. Números serios, contundentes. Así observa Víctor Fernández los rasgos del fútbol del conjunto azulgrana: “Es un equipo que se junta mucho. Sabe replegarse y espera su momento. Tiene una tremenda capacidad de esfuerzo y generosidad. Llega con un estado de máxima confianza, con muchas victorias seguidas. Tiene un escenario idílico, la gente va al campo con alegría y con entusiasmo. Habrá un ambiente fuerte. Son un conjunto bien organizado, es espectacular, muy difícil de conseguir y digno de aplauso, algo asombroso, cómo han acoplado siete fichajes de enero. Ellos son más fuertes que nosotros a nivel físico”, apuntó el técnico, asegurando que su equipo, pese al buen momento del adversario, tiene opciones de victoria: “Es un partido de Segunda… El partido está abierto a todo, puede ocurrir cualquier cosa. Estamos teniendo buenos resultados como visitantes, con buena capacidad goleadora”.

Víctor considera que es un encuentro distinto a la última salida, en Córdoba: “Desde el punto de vista emocional, el partido del Córdoba era muy difícil jugarlo. Frente al Extremadura, desde el punto de vista mental, no es lo mismo. Ellos parece que son invencibles y da igual dónde jueguen. La gente es consciente de que al Extremadura no le han ganado ni el Málaga ni el Dépor. Estamos mentalmente bien para afrontar este partido".

Las bajas vuelven a marcar la preparación de un partido del Zaragoza. “Me hubiese gustado contar con todos, teóricamente la semana que viene recuperaremos a dos o tres jugadores más", dijo Víctor. “Guti nos dio un buen susto al sufrir un bocadillo pero su evolución es buena y James está a un nivel suficiente para competit, es un jugador muy importante y cuento con él", señaló. En la lista, sin Guitián y Eguaras sancionado, también sin los lesionados Soro, Benito, Lasure o Dorado, son novedades dos chicos del filial: el lateral derecho David Vicente y el medio defensivo Jannick Buyla. "David es un jugador muy aguerrido, temperamental, defiende bastante bien, no tiene miedo a competir y mucho carácter, viene porque hay bajas importantes en defensa, es un chico que en caso de necesidad nos va a responder. Y Jannick nos da calidad física en el medio campo teniendo en cuenta los problemas de Eguaras y los problemas de James. En los partidos que le he visto del filial, es un chico que nos puede ayudar, aunque no va a jugar de inicio", los describió.