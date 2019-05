Nieto: "No podemos pensar que no hay peligro, hay que ser realistas"

Carlos Nieto, el lateral izquierdo del Real Zaragoza, consolidado en el puesto como titular en los últimos partidos tras la baja por lesión de Lasure, ejerció este jueves de portavoz del equipo a tan solo dos días del vital partido en Almendralejo (Badajoz) frente al Extremadura. El canterano describió el estado de ánimo del grupo en estos momentos de gran exigencia en pos de salvar la categoría y evitar el descenso.

"El equipo está muy concienciado de la importancia que tiene este partido. Estamos con ganas de que llegue ya el sábado. Sabemos que tenemos que dar todos el cien por cien", comenzó citando el zaragozano.

"Este partido requiere mucha responsabilidad por parte de todo el mundo. Hay que afrontarlo con mucha intensidad, con mucha competitividad. Va a ser un campo complidado, que se va a llenar. Y, además, ellos (el Extremadura) llegan en una buena racha de resultados", prosiguió con su descripción Nieto.

Respecto del grado de relevancia que el Real Zaragoza, en su vestuario, otorga a este partido en el Francisco de la Hera de Almendralejo, Nieto fue claro en su exposición: "No es una final en sí, porque quedarán 4 partidos más. Pero creo que, jugar este partido como 'una final' sí que es la forma con la que tenemos que afrontar este choque. Porque no hay que esperar a ver lo que hacen los otros equipos sino ser nosotros mismos los que sumemos los puntos enseguida que nos hacen falta para la salvación", apuntó.

"Estamos donde estamos y la temporada se ha dado así. La situación es esta. Hay que solucionar esta temporada, que se nos ha dado mal"

Y, a continuación, Nieto habló con franqueza del análisis que se hace en la caseta sobre la hondura del problema clasificatorio en el que se halla inmerso el Real Zaragoza a falta de 5 jornadas para el final, con solo 4 puntos de colchón de seguridad sobre la línea del descenso.

"No podemos pensar que no hay peligro. Hay que ser realistas. Estamos donde estamos y la temporada se ha dado así. La situación es esta; y hay que afrontarla con ganas para sacar los puntos necesarios lo antes posible. Hay que solucionar esta temporada, que se nos ha dado mal", subrayó el canterano.

Por último, Nieto remarcó que el equipo zaragocista tiene asumido que, en Almendralejo, por la singularidad del rival y su entorno, aguarda un ambiente cargado, diferente a esos estadios de Segunda semivacíos y con escasa presión en los que se han venido dirimiendo los partidos del cuadro aragonés durante la temporada. El Francisco de la Hera, en la pequeña localidad badajocense (33.000 habitantes), va a ser una olla a presión que dará un cariz al duelo bien distinto al habitual durante el año.

"Está claro que este partido no va a tener nada que ver, sin ir más lejos, con el último que jugamos en Córdoba (en El Arcángel había 5.000 personas sobre un aforo de 22.000). Es verdad que en muchos campos de Segunda que hemos visitado no ha habido un ambiente como el que habrá esta vez, no se parecen en nada a La Romareda, que tiene siempre una gran asistencia. Será un partido de lucha, donde la afición local nos va a apretar... creo que se parecerá a lo que sucedió en Pamplona cuando visitamos al Osasuna. Estamos preparados para esto y estoy seguro que vamos a competir bien", remató el jugador.