Zapater fija la clave para no acabar sufriendo: ganar los dos próximos partidos

"Ahora mismo, podemos estar a 180 minutos de acabar con esto. Pero también a 180 minutos de meternos en muchísimos problemas". Así ubicó temporalmente Alberto Zapater la delicada situación del Real Zaragoza en la clasificación (a solo 4 puntos del descenso a Segunda B) cuando solo faltan 5 jornadas para el final de la liga. Cifró en 180 minutos, dos partidos, los próximos, la clave del grado de padecimiento que tenga que afrontar el zaragocismo en el próximo mes de competición, el último, que resta para saber el veredicto final sobre quién ocupará la plaza 19ª en la tabla y se verá abocado a irse a la división inferior.

Para Zapater son fundamentales los 6 puntos a disputar en Almendralejo (Badajoz) este sábado y, el viernes próximo, en La Romareda, ante el Sporting de Gijón. De que el equipo tenga éxito en estos dos partidos o no depende el hecho de que el Real Zaragoza pueda vivir un inicio de junio calmado o, por el contrario, lleno de sufrimientos. "Sí, pero ahora solo estoy pensando en ganarle al Extremadura. Y si me dieran a elegir, preferiría ganarle más al Extremadura que al Sporting. Y también quiero que el Lugo no gane en Gijón", apuntó el de Ejea de los Caballeros.

Para el capitán del Real Zaragoza, es tarea urgente sumar puntos cuanto antes, sin dejar pasar más jornadas y tener que llegar a los últimos 3 partidos (Málaga, Numancia y Tenerife) con todos los deberes por hacer de cara a evitar el descenso. Hay mucho respeto por su parte a la hipótesis de alcanzar las jornadas definitivas con la inexcusable obligación de ganar si se quiere evitar la catástrofe de bajar a Segunda B.

Al hilo de esto, se le preguntó al ejeano si considera que, en el entorno del zaragocismo, se le está dando la suficiente relevancia a los serios apuros que pasa el Real Zaragoza en la clasificación.

"Yo sí soy muy consciente de la situación. No sé los de alrededor. Yo soy muy consciente de que nos estamos jugando muchísimo. De que estamos a 4 puntos del descenso. Creo que sí son conscientes los demás. Lo que pasa es que nunca sabes cómo es mejor afrontar esto. A veces puedes pensar que es mejor ser positivo y optimista que no estar pensando en negativo. Nunca sabes qué es mejor", respondió al respecto.