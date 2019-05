Pacheta, el entrenador y las pegas de no tener los deberes hechos a mitad de mayo

Martes 7 de mayo. El Real Zaragoza, con la casa aún por barrer. Sin saber si seguirá en Segunda División el año que viene o, si vienen mal dadas, en un concurso de las sillas en el que solo hay 6 asientos para 7 aspirantes a sentarse y respirar, es el que se queda sin sitio y se cae a Segunda B. Y, mientras tanto, en otros lugares de España, con la temporada ya prácticamente concluida de antemano, ya están empezando a programar el curso venidero.

En este escenario, de sobras conocido por aquí en unas y otras circunstancias, tanto las favorables como las menos agradables, el nombre del Real Zaragoza y algunos de sus componentes ya empieza a pulular por los diferentes grifos y cauces de los mentideros del fútbol nacional. Y también surgen nombres ajenos que se postulan para ser zaragocistas en pocas semanas. Flujos de informaciones imposibles de parar. Notas en prensa que alteran la pretendida calma, sin remedio alguno pues fluyen desde sitios lejanos, de los que no se posee el mando a distancia.

Es el caso del Elche CF, su entrenador, José Rojo 'Pacheta', y su posible destino en Zaragoza el año que viene. Lo publica el diario Información de Elche. Porque allí, después de un arreón notable en el último trimestre, el club ilicitano se ha salvado ya al sumar los 50 puntos y se empieza a dedicar al curso venidero. Y Pacheta, al que le han hecho una oferta de renovación, se está haciendo de rogar porque tiene otras opciones.

Y ahí, guste o no en el Real Zaragoza este tipo de noticias, su entorno ha admitido contactos con el club aragonés. También con el Oviedo. Y ya ha salido a la luz. Teniendo en cuenta que, en Elche, eso tiene su sustancia y no genera efectos adversos a estas alturas de liga, cuando aún faltan 5 jornadas. Ellos están relajados. Pero, por el contrario, esta información no puede ser considerada en ningún momento allí, en el foco de emisión y de ebullición de esas cuitas, como algo que aquí, en Zaragoza, suena a extemporáneo, es inconveniente y genera un ruido nada agradable para el día a día tenso que se viene encima.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza y la conveniencia de acongojarse

Claro esta que, hasta hace un par de semanas, eran otros cañones de información, más cercanos y escriturados en tierras aragonesas, los que edulcoraban los tropiezos del equipo a base de posibles fichajes (Bikoro, del Teruel; Mingotes, del Ejea) o de posibles traspasos millonarios en marcha (Igbekeme, Soro, Lasure, Pombo...).

Asimismo, todo el país y parte del extranjero son conscientes, por la propia insistencia en pedirle a Víctor Fernández cada semana sus coordenadas de navegación hasta que la gente se hartó de la reiteración de su respuestas, de que el veterano entrenador aragonés no tiene la intención de seguir en el banquillo ni un segundo más una vez concluya la campaña, un suplicio para todos y, en especial, para él. Así que, obviamente, a nadie debe extrañar que, desde fuera, también el Real Zaragoza sea pasto de noticias que lo incluyen como sujeto protagonista con nombres propios detrás.

Es el caso de Elche, Pacheta y el futuro del banquillo zaragocista. Burgalés de provincia, natural de Salas de los Infantes, población pegada a San Leonardo de Yagüe y Navaleno (Soria), con muchos vínculos en Zaragoza (se sacó el carnet de entrenador en la capital de Aragón, entre otras cuestiones), él mismo se ha encargado en los últimos años de remarcar, cuando se ha cruzado con el equipo blanquillo, sus querencias hacia la ciudad zaragozana y su club de fútbol. Nada chirría. Es un tetris que podría cuadrar. Sin más.

Reseña de la noticia publicada por el diario Información de Elche en su página web este martes, con Pacheta y el Real Zaragoza como protagonistas. Información Elche

La cuestión surge en Elche, donde ya viven la liga con aire vacacional, con aire puro a su alrededor. Y rebota en Zaragoza sin remedio cuando aún no se ha salido de la UCI y es perentorio huir de la morgue de aquí a 30 días. Son daños colaterales propios, derivados de haber llegado al esprint final del torneo con los deberes sin hacer. Habrá que estar preparados para cosas así. Es probable que haya más, aunque no se tenga ni pizca de ganas de hablar de ellas por motivos obvios.

En Elche ya están con el cuerpo de jota para hablar de fichajes, traspasos, cesiones y cambios de entrenador. En Zaragoza, sin embargo, esto sienta como a un santo dos pistolas. Es como ir a contar chistes a un velatorio. Pero que nadie busque la culpa en la ciudad alicantina. El problema, uno más (este a modo de rebotes molestos), es del Real Zaragoza por ir con retraso en sus objetivos que, por otro lado, no son los que estaban diseñados en el proyecto, sino justo los inversos.

¿Pacheta? En Zaragoza, 'pasapalabra'. Primero, sobrevivir. Y, después, arreglar la casa. Por este orden. Menuda faena no poder jugar a los cromos todavía...