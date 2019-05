Las piernas de Igbekeme, custodiadas como oro en paño

James Igbekeme fue barrido del partido Real Zaragoza-Alcorcón por el ghanés Boateng, en el minuto 7 de aquella tarde del 14 de abril, y tuvo que ser sustituido en el minuto 20 al no poder seguir jugando al fútbol con normalidad. Su colega africano estuvo en un tris de romperle la tibia y el peroné en una entrada brutal a ras de suelo para cortar un contragolpe zaragocista, poco después de que los alcorconenses ya se hubieran adelantado en el marcador por 0-1 en aquella tarde de infausto recuerdo. Un escalofrío atravesó el cuerpo de dirigentes y ejecutivos del Real Zaragoza en esos minutos de incertidumbre.

Igbekeme fue diagnosticado de un fuerte traumatismo en la tibia de la pierna izquierda. Como la siguiente cita era ante el Reus y no hubo partido en el final de la Semana Santa, los más optimistas calcularon que el nigeriano del Real Zaragoza volvería a estar apto para jugar en Córdoba el pasado domingo, día 28, o sea, 15 fechas más tarde. Pero no fue así. Esas dos semanas de trabajo, pese a que Igbekeme se probó un par de días antes del viaje a Andalucía, no fueron suficientes. "Está cojo perdido", dijo Víctor Fernández hace 7 días para justificar el motivo de su ausencia en la lista para la capital cordobesa.

Pues bien, Igbekeme tampoco estará este sábado, tres semanas después de caer lastimado, en el siguiente partido liguero, el que trae al Deportivo de La Coruña a La Romareda. Ha trabajado con rutinas ordinarias durante toda la semana. Se volvió a escuchar desde el miércoles que el centrocampista iba a llegar bien para recibir a los gallegos. Pero Víctor lo volvió a excluir de los 18 citados.

"Su semana ha ido de menos a más. Creo que ha tenido una evolución bastante positiva. Eso se ha reflejado en la alegría y el semblante del futbolista. Pero, hablando de porcentajes, considero que estará a un 70 o un 80 por ciento de su máximo nivel. Ya no tiene miedo en las disputas. Mantiene aún un dolor, que logra soportar. Pero en un partido en el que necesitamos la máxima tensión competitiva, James no está preparado para eso", comenzó explicando Fernández cuando se le preguntó por la inesperada baja de Igbekeme, a quien la recuperación se le está alargando bastante más de lo previsto en un principio.

"Él ha sido muy responsable y honrado. Me ha dicho que, si había que forzar, se forzaba. Pero no era conveniente para el grupo. Y tampoco sabemos cuántos minutos nos hubiera durado", añadió Víctor a sus explicaciones sobre la ausencia de Igbekeme. Sabido es que el nigeriano es, en esta recta final del torneo, una de las piezas por las que el Real Zaragoza pretende obtener liquidez y margen de maniobra presupuestaria de cara al año que viene. Su traspaso, su venta, está entre los epígrafes prioritarios del club para poder cimentar las cifras básicas con las que moverse en la liga 2019-20. Y, por esta crucial razón, las piernas de James son motivo de veneración.

A Igbekeme se le va a cuidar como oro en paño en este último mes de competición. Si el Real Zaragoza logra la permanencia en Segunda (aspiración máxima finalmente) sin tener que recurrir a arriesgar con su forzosa rehabilitación tras el golpetazo recibido ante el Alcorcón, miel sobre hojuelas. Eso es lo que, a su modo, vino a explicar Víctor. Por eso, el periodo de ausencia del '12' blanquillo se va a ir sin demasiado resquemor interno hasta las cuatro semanas, un mes, prácticamente 30 días en el mejor de los casos.

"Yo creo que a partir del martes de la semana próxima debería tener su lesión prácticamente olvidada y así poder jugar en el campo del Extremadura con todas las consecuencias. Me fastidia que no esté ante el Dépor, por todo lo que opino sobre James y la importancia que tiene en este grupo", cerró Fernández sus valoraciones al respecto. En Córdoba, ante el desahuciado colista, el Zaragoza acabó ganando con facilidad por 0-3 un pésimo partido de fútbol sin el concurso de Igbekeme. Situación ideal pensando en su futuro próximo. Esta vez, ante el Dépor en La Romareda, se sueña con una situación similar. Y Dios dirá.