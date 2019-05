Nadie hay en el vestuario del Real Zaragoza con mayor aplomo en el discurso y más serenidad que Cristian Álvarez, por lo que sus palabras siempre suman, precisan y describen el estado del equipo. Después del triunfo en Córdoba, la tranquilidad se aproxima a las cuentas del conjunto aragonés, y el partido inminente contra el Deportivo se puede convertir en el pasadizo que lo aleje de la zona de peligro. “Tener siete puntos de renta nos da tranquilidad, porque antes teníamos cuatro. Pero debemos seguir seguros, con la misma tensión. El trabajo aún no está hecho, y no lo estará hasta que consigamos la salvación matemática. Lugo, deberemos seguir para acabar lo mejor posible”, indicó el portero argentino este jueves en la Ciudad Deportiva. “Hay cosas que corregir, pero no solo del último partido, sino de toda la temporada. Esperamos terminar el año de la mejor forma posible. Conseguir victorias es lo más importante”, añadió el guardameta con su habitual claridad de exposición.

Cristian Álvarez se ha erigido en uno de los líderes del vestuario y sus paradas le han puesto en la cima de relevancia dentro de la plantilla esta temporada. Sus intervenciones han ganado puntos y partidos en un año en la que esto no ha sido habitual. “Estoy contento con el trabajo que hice a lo largo de la temporada, en lo que viene siendo el día a día. Pero es difícil sentirse contento en lo personal cuando el equipo no ha dado la talla. No hemos conseguido el objetivo, ya no de ascender, sino de mantener ilusión en la ciudad", apuntó, ya recuperado de las molestias que arrastró en un costado durante la pasada semana y que amenazaron su concurso en el encuentro frente al Córdoba. "Me encontré bien durante el partido, aunque la semana pasada si fue especial. Pero llegué en buenas condiciones y a día de hoy me encuentro muchísimo mejor", dijo.

El portero argentino se enfrenta, de aquí al final de temporada, a la incertidumbre que puede generar su posible salida del club. Ya sucedió el curso pasado, hasta que el Real Zaragoza le convenció y renovó. Es una pieza con mercado, apetecible en Primera, avalado por dos campañas de nota sobresaliente. Cristian tiene un año más de contrato, prorrogable si cumple ciertas variables, pero también tiene una cláusula relativamente accesible según quién sea el comprador. Pese a todo, Cristian desea mantener este asunto aparcado. "No tengo ni idea de lo que va a pasar, ni siquiera pienso más allá del 30 de junio. Tengo un año más de contrato con la opción de renovarlo uno más, o sea de dos años si se cumple la cláusula", aseguró.

Por último, el guardameta del Real Zaragoza dedicó ánimos a Íker Casillas, hospitalizado en Oporto después de sufrir un problema cardíaco. "Como ser humano, ver un compañero que sufre, no sé si llegó a ser un infarto o estuvo cerca... Quiero mandarle las máximas fuerzas y desearle que se recupere pronto. Me encantaría volver a verle jugar porque para mi es un referente en lo personal y lo considero en el top 3 de arqueros de la historia de España", aseveró.