Soro sufre un esguince de tobillo

El Real Zaragoza informó este martes del alcance de la lesión que Alberto Soro se produjo en el partido contra el Córdoba, después de recibir una fuerte entrada de Álex Menéndez, lateral izquierdo del equipo verdiblanco. El joven futbolista se sometió a pruebas médicas y de imagen que confirmaron las primeras impresiones de los especialistas del club. Sufre un esguince en los ligamentos del tobillo izquierdo, por lo que, a la espera de cómo transcurren los primeros pasos del periodo de rehabilitación, le obligará a perderse el partido contra el Deportivo de La Coruña del próximo sábado, siendo duda, además, para que llegue a tiempo al choque de una semana después, el trascendental encuentro en Almendralejo frente al Extremadura.

Soro, como es obvio, no se ejercitó con sus compañeros este martes por la tarde, en la sesión fijada para iniciar la semana y la preparación del duelo contra el Deportivo. El joven canterano ya intuía en las últimas horas que su tobillo izquierdo sufría algún daño. No severo, pero si muy limitante. Recibió la entrada del rival a los 25 minutos y apenas pudo durar 8 más sobre el campo del Nuevo Arcángel. Rápidamente, en un par de carreras defensivas, se apreció que el mediapunta no estaba en condiciones de continuar, por lo que habilitó su sustitución. Le relevó Raúl Guti, quien se ubicó como mediapunta, pasando Pep Biel al flanco derecho del ataque, el espacio que estaba ocupando Soro.

James vuelve al grupo

Una baja más en una temporada en la que los contratiempos físicos de cualquier tipo nunca se acaban. En el anterior partido, precisamente, fue James quien cayó. También en un lance similar, recibiendo la violenta entrada de un rival, en el enfrentamiento contra el Alcorcón. El nigeriano sufrió un fuerte golpe en el peroné de su pie izquierdo que le ha mantenido quince días renqueante. Después de perderse el partido contra el Córdoba, el centrocampista regresó este martes a la dinámica del grupo. Durante los próximos días, se le irá dosificando, aunque la intención es que desde este miércoles trabaja con total normalidad y puede estar disponible para la cita contra el Deportivo de La Coruña. En la sesión de este martes, James Igbekeme participó activamente en los diferentes ejercicios y tareas con balón diseñados por el cuerpo técnico de Víctor Fernández, quien abrió el entrenamiento con una larga charla de 20 minutos a sus futbolistas sobre el mismo césped del campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva.

La baja de Soro sería solventada con el previsible regreso de James a la alineación. Además, en la zona de la mediapunta se acaba de incorporar Papunashvili, por lo que Víctor Fernández dispone de suficientes piezas a la hora de planificar su próxima formación: Álvaro Vázquez, Biel, Aguirre, Pombo, Linares, Papu, Marc Gual…

Además de Soro, estuvieron al margen del grupo en la primera sesión de la semana los otros lesionados de la plantilla. A Lasure se le pudo ver camino del gimnasio, y podría entrar en la dinámica ordinaria de trabajo al final de la semana, al igual que Chechu Dorado, quien ya no podrá renovar con el Zaragoza mediante la vía de la disputa de 13 partidos. Ambos apuntan a seguir de baja contra el Deportivo, como Alberto Benito, que la semana pasada recayó de su dolencia muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. A todos ellos, hay que añadir los jugadores lesionados de larga duración, como Toquero o Simone Grippo.