Javi Ros: "Aún no hay nada hecho"

Javi Ros llamó este martes a la serenidad tras la victoria contra el Córdoba y advirtió de que al objetivo aún le faltan puntos. El futbolista navarro, de regreso al once, celebró el triunfo y las diferencias que se han abierto respecto a la zona baja, pero considera que el próximo partido, contra el Deportivo, es tanto o más relevante que el ganado en tierras andaluzas el pasado fin de semana. “Aún no hay nada hecho. El objetivo fundamental es salvar la categoría y aún no lo tenemos. Jugamos en casa con nuestra afición, y tenemos que salir a muerte para acercarnos a la permanencia", aseveró Javi Ros. El segundo capitán admitió que el equipo aún puede dar más: “Era fundamental ganar en Córdoba porque sabíamos de los resultados que nos habían dado. Ese colchón de puntos nos podía dar aire. Tenemos que mejorar, queremos vencer y sumar los tres puntos. El partido contra el Deportivo vuelve a ser muy importante, en casa ante nuestra afición, que nos llevan apoyando todo el año. Se lo debemos. Hay que salir a muerte a por los tres puntos. Daríamos un paso casi definitivo", indicó.

El Zaragoza recibirá a un Deportivo en plena pelea por el ascenso. "Sabemos de la plantilla que tienen, del objetivo que también ellos pelean. Es un equipo muy complicado. A pesar de haber cambiado el técnico, los jugadores son los mismos, tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y ojalá que los tres puntos se puedan quedar aquí", apuntó el centrocampista.

Javi Ros también quiso destacar el papel de Marc Gual en Córdoba: "Sin duda, me alegro por él. Sé que no ha sido una temporada fácil para él porque no había tenido mucha suerte de cara al gol. Ojalá pueda marcar unos cuantos más, porque seguro que nos ayuda a conseguir la salvación", finalizó.