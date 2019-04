Gual puede seguir un año más

La vital victoria del Real Zaragoza en Córdoba ha puesto en el centro de la imagen a Marc Gual, autor de tres goles, marcados en tan solo un rato, después de que su temporada, en materia anotadora, haya seguido un guión convulso, sumergiendo al delantero en una espiral de ansiedad en el remate y reduciendo su presencia conforme la temporada ha abierto camino. Su partido en Córdoba resultó una sonora reivindicación después de seis meses tortuosos, en los que ha recibido humillaciones, burlas, duras críticas y un excesivo celo, fruto, principalmente, de que se le haya medido más como goleador que como delantero.

Todos los técnicos que han pasado esta temporada por el Real Zaragoza han destacado a Marc Gual mucho más allá de su índice de acierto en el remate. Tanto Idiakez, como Alcaraz y también Víctor Fernández, han subrayado sus cualidades ofensivas y colectivas, su dinamismo, inteligencia y habilidad. Pero a Gual le ha faltado gol, y eso le ha arrastrado a un laberinto personal que acabó por cerrarse aún más en los últimos dos meses y medio, casi sin presencia en los planes de Víctor Fernández.

En el Real Zaragoza, se esperaba más del delantero catalán, una de las piezas, como muchas otras, que ha ofrecido un rendimiento individual inferior a su verdadero nivel y capacidad. Marc Gual fue incorporado el verano pasado después de que Lalo Arantegui le convenciera y removiera el cielo y la tierra con el Sevilla para encontrar la fórmula que permitiera su llegada a La Romareda. Entonces, se acabó firmando una cesión de una temporada, pero prorrogable a otra más. Si el Zaragoza ascendía a Primera, esa opción se activaba de modo automático, si el Sevilla no lo incorporaba a su primer equipo. Y si el Zaragoza permanecía en Segunda, aun así, tenía una cláusula de preferencia para obtener un segundo año de cesión en esta categoría, siempre y cuando el futbolista no tuviera espacio en el Sevilla de Primera División y se decidiera su salida a préstamo.

Como el futuro de Marc Gual en el Sevilla se intuye complicado a corto plazo, el Real Zaragoza se encuentra en una posición preferente para que el delantero prolongue su cesión una temporada más, tal y como está acordado y registrado en los contratos. Marc Gual puede continuar así la próxima campaña en el club aragonés y las próximas seis jornadas serán determinantes para que se decida o no ejecutar esa opción de prioridad.

El Real Zaragoza valora hacerlo. Es una puerta muy abierta. Pero, a día de hoy, todos los escenarios son posibles, sobre todo, considerando el coste salarial de su cesión. Marc Gual es una apuesta firme de la dirección deportiva y la catalogación del delantero no ha cambiado: se le considera un atacante de notable potencial, especialmente en la actual categoría, pese a su evidente mal año.

El Zaragoza intentó, primero, incorporarlo con un contrato de cuatro campañas si salía del Sevilla con la carta de libertad. Después de que el club hispalense le renovara tres años renunciando a perder los derechos de propiedad sobre el futbolista antes de cederlo, el Zaragoza intentó incluir una cláusula de compra si ascendía a Primera. Y, finalmente, la entidad aragonesa y el propio jugador trabajaron para que su llegada a La Romareda como cedido durante un curso incluyera una opción para prorrogar esa operación. Todo este proceso da una idea del valor que se le otorgó a Marc Gual en el Zaragoza.

En este sentido, las observaciones sobre el potencial futuro y sus cualidades no han variado. Sin embargo, su temporada no ha estado a la altura de las expectativas. Por ello, el Zaragoza tomará una decisión en su opción preferente sobre Gual al final de la campaña, en función de dos variables. Por un lado, el rendimiento que pueda dar el delantero en las seis jornadas que restan. Y por otro lado, la voluntad y el deseo del jugador. No se le propondrá seguir si no quiere continuar. Marc Gual, según fuentes cercanas al jugador, vive días felices en el plano personal en Zaragoza, donde está contento y satisfecho en todos los sentidos. Pero, a su vez, en el ámbito deportivo, no ha pasado por una experiencia sencilla, con momentos duros en lo futbolístico que solo su carácter han impedido que afecten al terreno particular. De aquí a junio, se verá qué sucede con Gual.