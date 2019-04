Benito: "En Córdoba, tenemos una final"

Listo para el regreso a los terrenos de juego tras la lesión que le ha apartado de los últimos partidos del Real Zaragoza, el defensa Alberto Benito puso el acento en la relevancia del próximo encuentro., en Córdoba. Por allí, pasan muchas de las opciones de que el equipo aragonés pueda dar un salto vital hacia la tranquilidad definitiva. Una victoria, unida a los resultados favorables de terceros, significaría un paso de gigante con solo seis jornadas por delante. Benito lo sabe y lo resalta: “El partido de Córdoba es una final para nosotros, aunque en este tramo final todos lo son. Solo pensamos en ganar”, apuntó el lateral derecho, ya recuperado de su dolencia muscular y disponible si así lo considera Víctor Fernández para alinearse en El Arcángel.

Un triunfo en Córdoba pondría al Zaragoza en la cota de los 44 puntos. “Al haber un equipo menos, creo que puede que sean necesarios menos puntos que otros años. Pero tenemos que llegar a los 48-50 puntos”, indicó el futbolista tarraconense, quien, como miembro de la plantilla, asume culpabilidades sobre este convulso año.

“Todos esperábamos otras cosas de esta temporada. Los responsables máximos somos los jugadores. Por diversas razones los resultados no han llegado. Muchos no hemos dado, por diferentes circunstancias, el nivel de la pasada temporada”, explicó Benito, seguro de que el equipo aragonés resolverá su situación en los próximos partidos. “Sin errores, no estaríamos donde estamos. Estamos trabajando para mejorar en todas las líneas, y sumar así todos los puntos posibles”, reconoció el futbolista del Real Zaragoza.