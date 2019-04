Real Zaragoza-Deportivo de La Coruña, en sábado, con sol

El partido Real Zaragoza-Deportivo de La Coruña, de la jornada 37ª de la Segunda División, se jugará en sábado y con sol. Este duelo, que abrirá el mes de mayo, ha sido ubicado por la Liga de Fútbol profesional a las 18.00 del sábado 4, dentro de 20 días, en el estadio de La Romareda.

Ese horario, no nocturno y que no cierra el programa del día (todo lo contrario de lo que viene siendo habitual con los partidos del cuadro zaragocista en los 8 meses largos de competición ya datados), evidencia que, esta vez, el choque entre aragoneses y gallegos no será televisado en abierto por la cadena Gol. En este caso, la cita entre zaragozanos y coruñeses se transmitirá por Movistar +, a través del espacio El Partidazo.

Así, el plan de competición que ya conoce el Real Zaragoza es el siguiente:

Jr. 34 RZA-Alcorcón 20.30 Gol

Jr. 35 RZA-Reus (No se juega, rival eliminado)

Jr. 36 Córdoba-RZA 20.00 Liga 123

Jr. 37 RZA-Dep. Coruña 18.00 Movistar +

Después de estos partidos ya programados, solo restarán 5 jornadas más de liga. Fuera de casa, en los campos del Extremadura, Málaga y Tenerife. Y en La Romareda, frente al Sporting de Gijón y el Numancia. El torneo concluirá para los zaragocistas en el Heliodoro Rodríguez tinerfeño el fin de semana del 9 de junio.