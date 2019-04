La multiherramienta de Víctor

Alberto Zapater, el futbolista multiherramienta de Víctor Fernández, se perfila como el lateral derecho en el partido del próximo domingo que enfrenta al Real Zaragoza con el Alcorcón. Sería lateral, y no carrilero como lo fue Julián Delmás en Cádiz, pues no tiene previsto inicialmente Víctor Fernández –este jueves trabajó con defensa de cuatro– darle continuidad al sistema con tres centrales y dos carrileros largos que tan bien le sentó al equipo en el Carranza y en el que con tanta naturalidad se adaptaron la mayoría de las piezas. En definitiva, se intuye que Víctor y sus asesores, Roberto Cabellud y Loreto, no mantendrán ese 5-4-1 (3-4-2-1 en ataque) con el que el Zaragoza exhibió buen juego y madera competitiva contra el Cádiz durante más de 60 minutos de partido.

Sea cual sea la fórmula táctica elegida por el cuerpo técnico, las circunstancias dejan a Zapater como solución de urgencia para el flanco derecho de la defensa. Alberto Benito sigue en proceso de recuperación tras la rotura de fibras que sufrió en el cuádriceps de su pierna izquierda en el partido contra el Elche. Ya va incorporándose gradualmente al trabajo del grupo –este jueves, solo al final de la sesión–, pero su regreso se retrasará hasta el partido contra el Córdoba, tras la jornada ‘vacía’ del suspendido encuentro contra el Reus. El relevo natural de Benito, titular en los últimos compromisos, Julián Delmás, vio la quinta amarilla en Cádiz y debe cumplir sanción, así que Zapater emerge como recambio reconvertido. No obstante, con Víctor Fernández, el capitán ejeano ha pisado esa demarcación varias veces, tanto en anteriores etapas del técnico, como en la actual: en su primer partido, contra el Extremadura, ya usó Víctor Fernández a Zapater como lateral derecho para parchear esa posición.

El entrenador zaragozano siempre ha sacado punta a la versatilidad del capitán, una pieza a la que, en solo unos meses, ya ha empleado, además de en el lateral derecho, como mediocentro, como interior, como centrocampista de banda e incluso como lateral izquierdo, posición que ocupó en la victoria contra el Elche. Zapater ocupa un escalafón secundario dentro de los planes de Víctor (solo ha participado en tres de los últimos seis partidos) y, en su posición natural, la competencia ha arreciado, con Eguaras, James, Javi Ros, Guti…

Aun con todo, su polivalencia, su capacidad no solo para ocupar diferentes posiciones sino para desempeñar funciones diversas, hacen de Zapater una pieza de relevante utilidad para Víctor, quien, por otra parte, ya en su anterior etapa en el Zaragoza, explotó esta versatilidad del ejeano: como mediocentro, como interior derecho en su famoso rombo de la campaña 2006-2007, como lateral...

El domingo, frente al Alcorcón, todo apunta a que volverá a ser así.