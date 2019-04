Eguaras: "Enlazar 10 puntos sobre 12 posibles sería muy importante"

El gol del Cádiz en los minutos finales enfrió la alegría aragonesa. Sin embargo, Íñigo Eguaras considera que un triunfo el lunes ante el Alcorcón haría buena la igualada lograda por el Real Zaragoza en el estadio Ramón de Carranza. El centrocampista sostuvo su afirmación sobre datos. “Enlazar 10 puntos sobre 12 posibles sería muy importante. Sabemos que es un partido vital para nosotros tras el empate en el que se nos escaparon dos puntos. Luego tenemos descanso con los tres puntos asegurados del partido con el Reus”, se arrancó Eguaras.

La perspectiva con que ambos equipos divisan la cita es diferente, pues mientras el Zaragoza necesita sumar para escapar de la zona de peligro, el Alcorcón se halla en la zona de nadie de la tabla. “Tenemos que demostrar que nos jugamos más. Ellos están en una zona tranquila. Nosotros nos estamos jugando la temporada. Ellos hicieron una primera vuelta sensacional. Nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, llevar la iniciativa y sacar los tres puntos”, explicó.

El empate ante el Cádiz puede ser valorado de muy distintas formas, aunque Eguaras prefirió darlo como bueno. “El punto fue positivo, pero viendo cómo fue el partido, nos fuimos cabreados. Teníamos los tres puntos y se nos fueron en los instantes finales”, detalló.

El centrocampista navarro también se refirió al factor campo. “Gran parte de la salvación pasa por sumar de tres en tres. Este año nos ha costado sumar en La Romareda”, reconoció.

En Cádiz, el Zaragoza estrenó un nuevo sistema con cinco defensas. “Nos sentimos cómodos con el sistema. El míster preparó bien el partido. En la primera parte les pasamos por encima. La pena fue que no nos fuéramos con 0-2 al descanso y el gol final”, se lamentó.

Íñigo Eguaras también subrayó la mejoría que ha experimentado en su estado físico. “ El dolor ha desaparecido completamente. A nivel individual, cada vez me encuentro mejor, aunque no esté al nivel del año pasado. Espero que se vea mi mejor versión en estos últimos partidos”, deseó.

Finalmente, Eguaras subrayó la energía con que van a afrontar este tramo final. “Meter goles fuera de casa es muy difícil. Te pones con el 1-3 y piensas que lo teníamos hecho.

Los partidos buenos que hemos hecho en casa no se han visto reflejados en el marcador, como Albacete o Málaga. Nos cuesta mucho sumar en casa. La gente está con muchas ganas. La gente está implicada en ello. Todos tenemos que dar un plus porque la situación es bastante complicada y el club no se merece pasar por esto”, concluyó Eguaras.