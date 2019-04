... y la otra mitad, la de hiel y aceite de ricino, de los zaragocistas en el Carranza

Entre loa y loa, entre los detalles positivos y agradables que el 3-3 del Real Zaragoza dejó en la loca noche de este lunes ante el Cadiz en el histórico Carranza, Víctor Fernández fue introduciendo poco a poco lo más feo y grumoso de ese abultado tanteador. Que también lo hubo. Porque un empate con tantos goles, un partido con tantas alternativas y con la pérdida final de dos goles de ventaja, deja grietas por donde se cuela el polvo entre los brillos.

Y Fernández, con mano izquierda, dando prevalencia siempre a lo bueno y bonito, no dejó de incluir en su análisis y diagnóstico lo que menos gusta escuchar a los oídos castos del forofismo, ya sea de bufanda y vaquero o de tergal y americana. Pero ahí está. Porque ocurrió y ocurre.

Estos son los 6 epígrafes críticos que Víctor dejó en sus 10 minutos de rueda de prensa en el estadio gaditano. Entre col y col. Diciendo sin decir. Dejando caer la cosa...

1- “Nosotros sin la pelota somos menos equipo. Porque no tenemos la potencia y la fortaleza física de los contrarios”.

2- “Nos falta oficio. Nos falta mucho oficio. No dominamos ‘el otro fútbol’. Eso es evidente, no lo dominamos. Tampoco nos lo planteamos… muchas veces. Somos un equipo muy joven”.

3- “En el segundo tiempo nos faltó un poco más de poso, un poco más de fuerza”.

4- “Igual que hay muchas cosas positivas, también las hay negativas. Un equipo con oficio… no podemos dejarnos empatar. El análisis ha de pasar por todo, por el balance ofensivo, pero también por el defensivo. Y me da rabia que habiéndonos mostrados más o menos fuertes en la zona vital del campo, en las áreas, pues hayamos encajado 3 goles”.

5- “Nos ha faltado fuerza y la pelota, que es nuestra razón de ser. No solo por filosofía de nuestro trabajo, sino porque son jugadores, los nuestros, con los que solo podemos jugar a eso. No podemos jugar a otra cosa”.

6- “Tras un primer tiempo casi perfecto… luego ya ha sido un querer y no poder. Hemos dejado todo muy abierto para la avalancha del Cádiz. A mí me hubiera gustado cerrarlo todo y que no hubiese sucedido ya nada. Pero ha sucedido lo contrario”.