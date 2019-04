Víctor Fernández: "Soy positivo, lo importante es sumar para alejarnos del peligro"

No pudo consumar el Real Zaragoza una victoria en Cádiz que administró desde el primer cuarto de hora hasta el minuto 90, cuando Díaz de Mera señaló el penalti cometido por Álex Muñoz sobre Manu Vallejo. El local Álex Fernández no falló desde los once metros y empató en el descuento un partido donde el conjunto aragonés hizo méritos para ganar. "Hay que ser positivos, lo importante es sumar para alejarnos del peligro. Ha habido dos partes muy diferenciadas y cuando hemos perdido la pelota, hemos sido menos equipo porque no tenemos la fortaleza física del rival", se arrancó Víctor Fernández en la sala de prensa una vez finalizado el encuentro.

El técnico zaragozano admitió que el sabor del empate es "agridulce", pero se mostró "satisfecho con el equipo después de tres partidos como visitantes sin marcar". En Cádiz fueron tres goles los que lograron hacer los aragoneses. Dos de ellos en la primera mitad, y con el mismo protagonista como autor: Pep Biel, que además completó un gran partido hasta su sustitución. "Tiene mucho fútbol: un cambio de ritmo de diez metros que te mata, un disparo también buenísimo, ha metido un pase nada más empezar que solo lo hacen los elegidos…", destacó Víctor sobre la actuación del balear.

Misma función que Biel cumplió Jorge Pombo, que regresó a la titularidad. Atacar los espacios, generar superioridades por dentro, ser valiente de cara a portería. Víctor también le reconoció su buen partido al canterano, cuestionado en las últimas semanas por su rendimiento. "Es una de las lecturas positivas. Hoy ha vuelto a despuntar siendo otra vez peligroso". Otra de las novedades del envite en la Tacita de Plata fue el cambio de sistema, con una defensa de tres centrales formada por Verdasca, Guitián y Álex Muñoz. Un esquema de 5-3-2 utilizado por primera vez en la era de Víctor, que dio buen resultado. Favoreció que el Zaragoza recuperase su naturaleza futbolística y los jugadores se sintieron muy cómodos, siendo así mejores que su rival en todas las alturas del campo en la primera mitad. "Estoy bastante satisfecho porque desde los tres meses y medio que llevo, el primer tiempo ha sido el mejor con diferencia a todos los niveles: control de juego, profundidad, con un delantero muy vertical, Biel y Pombo entendiendo bien su función, defendiendo muy bien a Darwin Machís..", destacó el entrenador blanquillo, que reconoció el error defensivo en el tanto del atacante rival al filo del descanso.

En la segunda mitad, Nieto puso el 1-3 con un bonito testarazo al centro de Igbekeme desde el costado izquierdo. A partir de ahí, todo se torció. "En la segunda parte nos ha faltado un poco más de poso y de fuerza. No dominamos el otro fútbol y nos falta oficio. Aketxe es un fuera de serie a balón parado y le hemos dado una falta al borde del área", recordó Víctor, quien echó en falta más control de la pelota, "la razón de ser de su equipo".

La sensación que dejó el encuentro fue que el Zaragoza perdió dos puntos, en un penalti que "unos dicen que es y otro dicen que no", según Víctor, que concluyó: "Me voy tranquilo porque hemos demostrado contra un equipo puntero que podemos ganar a cualquiera".