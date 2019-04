Soro: "Los partidos que quedan en casa están marcados con letra roja"

Alberto Soro, el jugador más joven de la primera plantilla del Real Zaragoza este año, fue el portavoz del vestuario este jueves, a 4 días todavía de acometer el siguiente capítulo liguero del equipo: el complicado viaje a Cádiz para jugar en el Carranza (lunes, 21.00).

El cincovillés, más allá de la importancia que tienen estos 3 puntos en la ciudad del sur frente a un adversario que es 6º clasificado y, por ello, ocupa puesto de Promoción de ascenso, centró el foco de máxima relevancia para obtener por fin la permanencia matemática en los duelos que el cuadro zaragocista debe dirimir aún en La Romareda, como local.

"A partir de ahora, los partidos que nos quedan en casa están marcados con letra roja", dijo en su exposicion Soro. Al margen de los 3 puntos que lloverán el día 21 sin jugar ante el Reus en el estadio municipal, fruto de la expulsión de la liga del equipo catalán el pasado mes de enero, al Real Zaragoza le quedan 4 partidos en su estadio: Alcorcón, Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón y Numancia, 12 puntos en juego de evidente importancia para el fin pretendido.

Una vez ubicadas las preferencias logísticas del plan zaragocista en esta recta final del torneo, Soro no desdeñó la opción de dar la sorpresa en Cádiz este próximo lunes. "Yo veo al equipo convencido de cara al próximo partido en Cádiz. Creemos que lo podemos sacara adelante", dijo lacónicamente.

Situación personal y continuidad el año que viene

Alberto Soro, una vez más, tuvo que abordar su situación particular dentro del proyecto zaragocista. Con 19 años, bajo la lupa de observación de muchos equipos por su evidente progresión, el aragonés está viviendo unos meses de enormes experiencias íntimas que están modificando la paz que siempre tienen los jugadores desconocidos. Él ya no lo es.

"Yo, la verdad, en el primer momento de la pretemporada no me esperaba estar aquí. Pero con trabajo me he hecho un hueco. Al principio me costó mucho entrar en la dinámica del primer equipo. Pero ahora estoy ya muy a gusto y con confianza, que es lo más importante", comenzó describiendo.

"Este año, para mí, creo que es un año de aprendizaje. Creo que pasar de ser juvenil a la Segunda División es muy complicado. En pretemporada intenté hacerlo lo mejor que pude e Imanol (Idiakez) me dio la oportunidad hasta tener la suerte de poder quedarme aquí. Ahora, Víctor Fernández me ha transmitido mucha confianza, que es lo que alguien tan joven como yo necesita. Estoy muy contento por el trato recibido por su parte. Intento devolvérselo en el campo cada día que juego", prosiguió con su recordatorio, destacando protagonistas decisivos en que ahora Soro sea Soro.

Y, en medio del oleaje que provocan diferentes vientos cada año por estas fechas en torno a jugadores del perfil de Soro, el futbolista de las Cinco Villas ha refrendado su intención de no salir traspasado a estas prematuras alturas de su carrera en el próximo verano. "Por supuesto que me veo en el Real Zaragoza el año que viene. Yo siempre lo he dicho: soy zaragocista, he crecido aquí, el club me ha dado la oportunidad de hacerme profesional en el mundo del fútbol y yo siento los colores del Real Zaragoza desde pequeño", reiteró Soro al respecto.

"Cuando llegué al primer equipo veía que había gente de casa, con la que había coincidido con ellos entrenando en el filial, en el juvenil. Y ver reflejado que hay gente de la cantera es importante para el club y para los chicos que suben desde abajo", concluyó el '29' blanquillo, sabedor de la importancia que tiene su figura como referencia para la generación que viene inmediatamente por detrás, cargada de quilates en muchas de sus piezas.