Soro y Nieto, lecciones particulares con Víctor Fernández

Víctor Fernández, apenas 12 horas después de concluir el partido contra el Nástic de Tarragona, quiso hablar a solas unos minutos con Alberto Soro. El mediapunta cincovillés, titular y destacado durante el duelo contra los catalanes, fue objeto de atención especial por parte del técnico aragonés. Víctor habló siempre, mientras que el joven futbolista de 19 años lo escuchó con suma atención en todo momento.

El canterano cuajó una enorme primera parte ante los tarraconenses, de la mano de todo el equipo. Pero decayó claramente tras el descanso. Hubo dos 'Soros' en la noche del lunes. Uno brillante, hiperactivo, listo en los desmarques, fino en los pases, preciso en los centros, asistente de gol. Otro espeso, incapaz de dar un solo balón definitivo en varios contragolpes en superioridad que inició el Real Zaragoza desde atrás en su fea segunda mitad, fuera de sintonía la mayor parte del tiempo hasta que fue sustituido por Guti en el minuto 77.

Ya en el partido, se pudo observar a Víctor Fernández haciendo gestos de enfado y decepción cada vez que Soro erraba la decisión de esas jugadas rápidas a la contra, con opciones de gol de haberse hecho bien. Un contraste claro con los aplausos y voces de apoyo que el emergente futbolista recibió en su fantástica primera fase del duelo con el Nástic. En el entrenamiento de este lunes, Víctor también abrió los brazos varias veces en su mímica durante la conversación con Soro.

Son momentos de pulimento con un jugador que aún está en fase de formación, que requiere mimo y paciencia hasta que cuaje finalmente como pieza clave del equipo. Madera hay. Pero son necesarias clases particulares, breves pero concisas, para que Soro se aplique en mejorar sus defectos, sus precipitaciones, sus desatenciones puntuales.

Tras dejar marchar a Soro al gimnasio, con el resto de los titulares del lunes, Víctor prosiguió con sus consignas en solitario con otro joven en el que viene confiando recientemente: Carlos Nieto.

Víctor y Nieto, a las 11.15 de este martes en el entrenamiento del Real Zaragoza. Toni Galán

En este caso, el minutaje fue más breve. No en vano, Nieto no jugó por sanción ante el Nástic. Aquí no había nada concreto de lo que comentar respecto del partido reciente. Ya con Nieto apto de nuevo y con Lasure recuperado (fue el lateral zurdo frente a los tarraconenses), queda por ver qué decisión adopta Víctor Fernández de cara a la siguiente cita liguera, el lunes que viene en Cádiz.