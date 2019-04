Pombo no pasó el corte de Víctor Fernández en su media hora ante el Nástic

Jorge Pombo, tras varios partidos de bajonazo en su rendimiento particular dentro del equipo, perdió el papel de titular en la alineación del Real Zaragoza frente al Nástic de Tarragona. Ya había desaparecido hace 15 ante el Elche, pero en aquel caso fue por haber acumulado la quinta tarjeta amarilla días atrás en Granada y estar sancionado. Poco a poco, el canterano se ha ido viendo desplazado hacia el banquillo y, después de un mal día en Mallorca, ahí se sentó en el inicio del último duelo frente a los tarraconenses en la noche de este lunes.

Víctor Fernández, después de mantener una postura atenuada sobre este caso en el último mes, ha adoptado un discurso mucho más nítido para explicar por qué Pombo es ahora suplente. Y, después del 3-0 balsámico ante el Nástic, en el que el '8' blanquillo solo jugó 33 minutos tras sustituir a Linares, el entrenador no tuvo pegas en dedicarle tres minutos de su rueda de prensa para aplicarle banderillas negras al infortunado jugador que debe mejorar su aportación para volver a ganarse el puesto.

"Todos los jugadores tienen momentos a lo largo de la temporada. Sin excepción. Siempre hay altibajos. Los grandes, grandes, grandes... son los que tienen mucha regularidad y juegan bien todos los partidos. Pero esos son muy pocos en el mundo. Y esos, no los tenemos nosotros, es evidente", comenzó razonando Víctor Fernández para poner el caso en la altura de miras correcta. Esto no va de figuras, de primeros espadas del fútbol, de 'cracks' del balón. Por ahora, concierne a un caso de la Segunda División española. En el Zaragoza de 2019 no hay estrellas.

A continuación, Pombo tuvo un mensaje a base de comparativa. Un cotejo con otros compañeros que debe leer entre líneas el afectado. "Soro y Pep Biel han sido hoy un ejemplo de unos chicos con un hambre, unas ganas, una verticalidad, una capacidad de desmarcarse, de ir a buscar al defensor... que es algo que necesitamos mucho en este equipo. Y Pombo también es capaz de hacer eso. Pero ahora no le está saliendo", expuso el técnico zaragozano, evaluando así al final la media hora de Jorge ante el Nástic, evidentemente insuficiente para salir de su situación de suspenso.

Y Víctor Fernández le puso deberes a Pombo: "Bueno... pues esperemos que le salgan las cosas pronto. Y que no tarde muchas semanas en recuperar ese nivel. Porque está jugando todos los partidos. Todos los partidos. En todos los partidos está teniendo participación", aludió el técnico a las oportunidades que no le están faltando al canterano para reivindicar su rol preponderante en la plantilla, con el que arracó la temporada.

Y, por último, dejó todas las cerezas en la cesta de Pombo para que pueda salir del atolladero particular en el que se ha metido por su falta de sintonía con el juego en las últimas semanas. "Tendrá que recuperar su mejor versión. Porque eso, en definitiva, siempre depende del jugador. También de la ayuda de los compañeros y del entrenador, pero siempre es el jugador el que tiene que dar el último acelerón. A Pombo lo tendremos. Lo esperamos. Pero ahora tenemos a Soro y a Pep Biel con mucho hambre. Y a mí me da igual. Todos me van a ayudar a ganar", dijo Víctor Fernández con intención.

A Pombo se le presenta un final de temporada muy exigente en busca de restituir su condición de titular. Ahora mismo, tras lo visto ante el Nástic, es una evidencia que la ha perdido por completo. Y que, por lo que mostró en el rato que Víctor le dio, aún no le da para aprobar y pasar el corte de cara a Cádiz. Deberá hincar más los codos y sacar mejores notas en lo sucesivo. El caso de su novación de contrato, sin acuerdo desde el mismo inicio de la temporada y con chispazos serios con la dirección deportiva, no es un buen condimento a este asunto que está afectando de lleno a una pieza importante dentro de la plantilla.