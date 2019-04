Víctor Fernández volvió a tener a Giorgi Papunashvili este martes en la Ciudad Deportiva a la hora del entrenamiento matinal, algo que no sucedía desde hace un mes (el georgiano se marchó el 4 de marzo a Tbilisi, la capital de su país, en donde ha estado cuatro semanas). Pero Papu no participó con el resto del equipo. Se movió por las bambalinas de los vestuarios, con zapatillas sin tacos, charlando con el doctor Honorio Martínez, con el delegado Alberto Belsué, con el director deportivo, Lalo Arantegui. Su destino es, de momento, el gimnasio. Hasta nueva orden.

Fernández ya manejaba esos datos desde 24 horas antes, pues el futbolista caucásico fue reconocido en Zaragoza durante la jornada de lunes (regresó de Georgia a media tarde del domingo). Y el entrenador aragonés, con su habitual franqueza, sin entrar en detalles, dejó detalles bastante evidentes de su escepticismo con el caso de Papunashvili en la rueda de prensa posterior al triunfo por 3-0 ante el Nástic de Tarragona, cerca de la medianoche anterior.

"La información no es la que me gustaría. No la voy a dar, evidentemente. Para eso está el club", comenzó apuntando, adelantando cierta acritud en lo que venía a continuación.

Víctor se refirió al talante mostrado por Papunashvili en su vuelta de casa a Zaragoza. "Bueno..., ha venido contento, animado, mejorado. Pero mi ilusión sería que pudiera entrenar con el grupo ya, pero parece que no va a ser así", indicó.

El técnico del barrio Oliver tuvo que poner el freno hidráulico en ese momento de su comparecencia para no excederse en su explicación. "No tengo que ponerme nervioso, no tengo que perder la calma. Tengo que ser emocionalmente estable... Necesito la participación y la colaboración de todos los jugadores y, a Papunashvili no lo he disfrutado nada. Lo he tenido una hora y media desde que dirijo al equipo. Y, más que disfrutarlo, lo he sufrido. Siempre ha habido problemas", añadió a su exposición Víctor Fernández.

Y el zaragozano acabó su respuesta de este modo: "Vamos a ver si encontramos ese punto óptimo de su recuperación. Porque él dice que está muchísimo mejor. El informe médico dice lo mismo. Pero hay unas pautas que hay que seguir trabajando y cuando esté ya definitivamente recuperado pues lo echaremos al campo para que demuestre lo que tiene...", remató con gestos elocuentes.