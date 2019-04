El Real Zaragoza se encontró en el camino hacia la salida de este callejón de temporada a un perro más flaco que él, y liquidó al Nástic con una ráfaga de tres goles que tuvo más de eficacia que de fútbol bien armado. Pero el Zaragoza está ya para pocas cuestiones de fondo sobre el juego y las maniobras de su entrenador. Su temporada, de aquí al final, se trata de eso, de ir quemando etapas, cubrir el expediente y complicarse poco la existencia, mientras va picoteando puntos y consolidando una permanencia que, desde hace semanas, peligra más en ciertas narrativas que en la competición real.

En la liga de los suyos, el Real Zaragoza posee los recursos individuales suficientes para imponerse. Esto no le ha dado para más, pues para más (ascenso, promoción, zona alta…) es necesario mayor trabajo de pizarra, pero le vale para no meterse en más apuros de los que ya ha tenido esta temporada. Así, le pudo ganar a un Nástic que es carne de cañón, atar tres puntos que eran obligados y ponerle así un ladrillo más a un final de temporada en paz, sereno, tranquilo. Con su victoria de ayer, el Zaragoza confirma que no debería meterse en mayores problemas, una vez que se relaja el calendario y posee un colchón que deberá gestionar desde la prudencia y la seguridad que le dan siete puntos de margen respecto a la zona del descenso.

Son siete puntos, más esa bola extra que suponen los tres que se sumarán sí o sí dentro de tres jornadas, cuando toque un partido que no se jugará contra el Reus. Si las ventajas se mantienen como ahora llegado ese día, el Zaragoza estará en disposición de ponerle 10 puntos de por medio al Extremadura. Pero, además, el equipo aragonés es ahora 15º, aún tiene un puñado de equipos por debajo. Los hay con menos puntos, como el Lugo (le lleva 4 y los gallegos ya tienen computados los tres de su partido contra el Reus), y otros que están también con 37, como el Rayo Majadahonda y el Tenerife.

Con estos números y distancias, el Zaragoza puede respirar, adentrarse en un terreno de calma, y esperar que vayan cayendo las hojas del calendario, como quien ve pasar los días a través del cristal de una ventana. Hasta sumar al menos 48, como buenamente pueda, deberá rellenar la papeleta con todas las victorias posibles en estas diez jornadas que aún quedan de curso. Es casi un cuarto de liga, pero pocas veces tantos partidos dijeron tan poco.

Como en todo en la vida, no hay nada peor para un equipo de fútbol que la falta de expectativas. La desilusión y el desencanto. Hacer las cosas porque hay que hacerlas. La dura rutina. Esta grieta en el interés ya comenzó a percibirse ayer en La Romareda, arriba en la grada y abajo en el campo. La temporada comienza a hacerse indigesta. Al Zaragoza se le va a resentir el entusiasmo, la tensión competitiva y el estímulo que produce un delicioso objetivo sobre el que lanzar los colmillos. Si pudiera, cerraría los ojos y se despertaría el 1 de julio.