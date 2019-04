El peor visitante contra el cuarto peor local, duelo de pistolas oxidadas

El partido de este lunes por la noche en La Romareda (21.00) entre el Real Zaragoza y el Nástic de Tarragona reúne a dos equipos que, a falta de solo 2 meses para el final de la liga, ya con casi 8 consumidos, presentan unas credenciales llenas de manchas en los respectivos roles que van a desarrollar en esta 32ª jornada en campo aragonés. Los catalanes, visitantes del estadio zaragozano, llegan como el peor equipo fuera de su casa en lo que va de curso. Y los blanquillos, que serán los anfitriones, son los cuartos peores cuando actúan ante su público.

Se trata, por lo que dicen estos rotundos números, de un duelo con pistolas oxidadas. De un enfrentamiento de gran repercusión final en la clasificación, en la frenética lucha por eludir el descenso y salvar la categoría en junio, en el que ninguno de los dos es bueno en lo suyo: ni los tarraconenses han tenido hasta hoy como visitantes un índice de solvencia digno para aspirar a eludir los problemas serios que sufren, ni el Real Zaragoza ha dado la talla como local en los tres primeros cuartos de liga como para vivir tranquilo sin tener que pensar que pueden caerse al infierno.

Lo del Nastic es, eso sí, mucho más grave que lo del Real Zaragoza. Por eso están como están, al borde del desahucio, mientras que el mal de los zaragocistas es aún reparable.

Los peores locales de la liga hasta esta 32ª jornada. HA

Los mediterráneos solo han sumado 6 puntos a domicilio en todo lo que va de torneo. Apenas ganaron un partido y empataron 3, perdiendo por lo tanto los 12 restantes. Además, su producción goleadora lejos de Tarragona es ridícula: 4 goles a favor por 26 en contra en 16 choques dirimidos como huéspedes de otros. Terrible carta de presentación

En frente está el Real Zaragoza local. El cuarto peor de la Segunda División en su hogar, igualado precisamente con los números del Nástic y solo empeorado por el Extremadura y el Reus (este, con solo media liga computada, pues fue expulsado en enero). O sea, de facto, habría que decir que el Zaragoza es el tercer peor local de los equipos 'normales' este año. Los blanquillos han agarrado solo 18 de sus 34 puntos en casa, los mismos que el Nástic y solo uno más que el Extremadura, con 17. De La Romareda han volado hasta 27 puntos de los 45 puestos en disputa, prácticamente la mitad.

El Nástic solo venció fuera de casa en Almendralejo, al Extremadura, por 0-1 en el pasado mes de diciembre. Y sus trío de empates ocurrió en Reus (1-1), Cádiz (1-1) y, recientemente, en La Coruña ante el Deportivo (1-1). Como se aprecia, ahí asoman sus únicos 4 goles logrados fuera de casa. Es decir, cuando han anotado un tanto, han puntuado. Porque, en las 12 derrotas, los granas hicieron coincidir sus fiascos con una ceguera total ante las porterías adversarias. Perdieron en Gijón (2-0), Las Palmas (4-0), Lugo (1-0), Albacete (2-0), Málaga (2-0), Numancia (3-0), Mallorca (2-0), Elche (1-0), Tenerife (2-0), Majadahonda (1-0), Pamplona (1-0) y Oviedo (2-0). Números caóticos por sí solos.

El inconveniente para el Real Zaragoza este lunes 1 de abril es que, a la hora de recibir a este rival tan peculiar, su pasaporte como titular de La Romareda no ofrece ninguna confianza previa. Ahí, ante los suyos, los zaragocistas solo han ganado 4 partidos de 15, o sea, en 11 tardes torcidas, volaron puntos de su casa. Solo logró vencer al Majadahonda (2-1), Extremadura (2-1), Oviedo (2-0) y, el último día, al Elche (1-0). Sus otras rentas fueron a base de 6 empates, de punto en punto, por goteo: igualadas con Las Palmas (1-1), Osasuna (1-1), Tenerife (1-1), Mallorca (2-2), Córdoba (0-0) y Albacete (0-0).

En el feudo zaragozano, hubo 5 visitantes que se llevaron el éxito completo: Lugo (0-2), Granada (0-2), Cádiz (0-1), Málaga (0-2) y Almería (1-2).

El Real Zaragoza, con solo 13 goles celebrados ante su ferviente afición en 15 partidos, es el equipo menos goleador en su campo de toda la división de plata (Reus descontado). El Nástic ha marcado 14 en su Nou Estadi; 18 el Majadahonda en el Cerro del Espino; 19 el Tenerife en el Heliodoro López; 21 el Lugo en el Anxo Carro... y así en cifras cada vez más ascendentes.

O sea, que en la noche de este lunes se enfrentan en La Romareda el local menos goleador (el Real Zaragoza, con 13 tantos), contra el visitante más torpe en esa tarea (el Nástic, con solo 6 goles fuera de casa).

Todo esto, visto ya en tiempos de abril, no es casual ni anecdótico. No se trata de un ejercicio de entretenimiento, como algunos observadores catalogan las estadísticas cuando no dicen lo que les interesa que digan. Aquí hay miga. Y corteza.

Por todos estos síntomas, por esta batería de indicios y denuncias numéricas, el partido Real Zaragoza-Gimnástic de Tarragona de La Romareda se presenta aún más apasionante si cabe, paralelamente a la enorme relevancia de los 3 puntos en juego. Alguno de los dos tendrá que mejorar sus prestaciones para derribar al de enfrente. De lo contrario, el óxido de sus armas puede derivar en un duelo bajo la luna lleno de tiros al aire.