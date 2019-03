Víctor Fernández evaluó las cuestiones previas a la visita del Real Zaragoza a Mallorca, un partido para el que el entrenador aragonés alivia el parte de bajas, rearma al equipo y abre el abanico de opciones para configurar un once. Sigue habiendo lesiones (Zapater sufre una tendinitis que complica su presencia en Son Moix y Linares se ejercitó este viernes a medio gas), pero el técnico dispone de suficientes piezas. Víctor Fernández quiso recalcar este asunto: las adversidades y problemas físicos que jalonan, no solo su periodo en el banquillo, sino también todo el ancho y largo de la campaña, con Idiakez o con Alcaraz, con unos afectados o con otros. El azote de las lesiones y la falta de continuidad en las alineaciones se encuentra en el núcleo de la razones de esta temporada gris. “El Zaragoza, si hubiera tenido la suerte de contar con su equipo base, con mínimos cambios, estaría con más puntos sin ninguna duda. Ha sido un equipo muy castigado. Pero así es la competición y así hay que aceptarla", señaló el entrenador.

Víctor Fernández considera que las lesiones han condicionado la capacidad competitiva y el potencial real del equipo: “Sin duda. Pero no estando yo también. Esto lo han ‘sufrido’ los dos entrenadores que hubo antes. Creo que esta historia arranca de pretemporada, ha habido muchas bajas. Creía que en ese aspecto íbamos a tener más suerte con mi llegada, no ha habido lesiones serias excepto Papu, pero han sido que si una semana, que si diez días… Eso ha sido un hándicap”, insistió.

Como viene siendo habitual, el entrenador dio el parte de guerra: bajas, lesionados, dudas, gente entre algodones, previsiones de cara a la alineación del partido de turno. En Mallorca, no podrá contar con Grippo, Toquero, Benito y Papunashvili. Luego, hay un vagón de futbolistas con mermas físicas: Zapater con una tendinitis rotuliana, Linares con molestias, Álvaro recién recuperado, Lasure aún no está a tope, Guti está falto de ritmo… “Descartados no tengo a nadie ahora más que los de larga duración. Dudosos, realmente, Zapater, que tiene tendinitis rotuliana crónica y va a ir justo y apurado, y con Álvaro, la evolución es buena, pero vamos a cumplir plazos y tenemos que ser prudentes e inteligentes. Él está muy cabezota con que tiene que ayudar, y va a hacer el entrenamiento. Linares hay que dosificarlo y no hay que apurarlo. Recuperamos a Nieto y a Pombo y no hay más noticias, que ya es importante".

Más allá de este tema, Víctor desea una victoria en Mallorca que confirme el estado de calma y acerque la tranquilidad definitiva en la tabla. El técnico asegura que no ha establecido pronósticos ni cálculos de puntos necesarios. "Soy muy malo para eso. Tenemos que ser muy, muy poderosos en casa, que es lo que te va a dar más respiro. Evidentemente, ya no tenemos que jugar contra los tres o cuatro primeros, por lo que dentro de la dificultad y la igualdad, el calendario no es como el de hace algunas semanas antes de jugar contra el Granada. El calendario es otro, y lo importante es que nosotros lo hagamos bueno. Si estamos todos bien, no tenemos que tener miedo al futuro", indicó.

Del rival del lunes, el técnico resaltó su buen momento: "Si tenemos en cuenta de dónde viene, indudablemente es uno de los equipo revelación junto al Albacete. Han sido listos a la hora de plantear los objetivos sin presiones ni exigencias. Ahora mandan el mensaje de la salvación y es normal pero tienen muy buena base, es un equipo que lleva dos años juntos, un entrenador que también, saben a lo que juegan, es un equipo muy regular, ha estado entre el sexto y el décimo clasificado durante toda la temporada, muy desahogado. Tiene una buena propuesta de juego, pocos retoques respecto a lo que tenían en Segunda B y muy acertado con el delantero Budimir. Además tienen solvencia".

Por último, Víctor Fernández puso en valor la operación del Real Zaragoza para ampliar el contrato de Carlos Nieto: "Gran acierto del club. Es un chico que está jugando muy bien, que ha dado un paso adelante. Cuando llegué lo veía excesivamente tímido en el campo, tiene potencial para más de lo que hacía. Buena pierna, versátil, atento, concentrado, con ganas de mejorar. Me alegro por él porque es buen chico, buen jugador y ha mejorado mucho. Tiene margen de mejora, eso es lo mejor, si él se lo cree. Se lo merece, es un buen reconocimiento a su progresión".